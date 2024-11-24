انتهت الدوري الإنجليزي – إبسويتش (1)-(1) يونايتد.. تعادل أول مع أموريم
الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 18:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 65: محاولات متبادلة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 43: جووووووول التعادل أوماري جيرو هاتشينسون
ق 40: أونانا يتألق بغرابة
ق 20: أونانا يتألق
ق 2: جوووووول عرضية أماد ديالو ولمسة من راشفورد تسكن الشباك والهدف الأول لمانشستر يونايتد
انطلاق المباراة
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