انتهت الدوري الإنجليزي – إبسويتش (1)-(1) يونايتد.. تعادل أول مع أموريم

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 18:15

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - راشفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 65: محاولات متبادلة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 43: جووووووول التعادل أوماري جيرو هاتشينسون

ق 40: أونانا يتألق بغرابة

ق 20: أونانا يتألق

ق 2: جوووووول عرضية أماد ديالو ولمسة من راشفورد تسكن الشباك والهدف الأول لمانشستر يونايتد

انطلاق المباراة

إبسويتش تاون مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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