التغيير الفني الثاني.. ليستر سيتي يقيل ستيف كوبر من منصبه

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

ستيف كوبر مدرب نوتنجهام فورتس

أعلن نادي ليستر سيتي إقالة مدربه ستيف كوبر من منصب المدير الفني.

وجاءت الإقالة بعد الخسارة أمس السبت من تشيلسي بنتيجة 2-1 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وكشف النادي أيضا رحيل الطاقم الفني رفقة كوبر، ومتمنيا لهم التوفيق في المستقبل.

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وسيتولى بن داوسون تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني جديد للثعالب.

وتولى كوبر تدريب الفريق في بداية الموسم خلفا لإنزو ماريسكا الذي رحل لتدريب تشيلسي.

وبات ذلك التغيير الفني الثاني هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد إقالة إريك تين هاج من تدريب مانشستر يونايتد وتعويضه بروبن أموريم.

المدرب الويلزي قاد ليستر سيتي في 15 مباراة منذ بداية الموسم خسر 7 وتعادل في 5 وفاز في 3.

وسبق أن درب كل من نوتينجهام فورست وسوانزي سيتي من قبل.

ويحتل ليستر سيتي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط ودون أي فوز في آخر 4 جولات.

ويستعد ليستر سيتي للقاء برينتفورد في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ليستر سيتي الدوري الإنجليزي ستيف كوبر
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