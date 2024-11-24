التغيير الفني الثاني.. ليستر سيتي يقيل ستيف كوبر من منصبه

أعلن نادي ليستر سيتي إقالة مدربه ستيف كوبر من منصب المدير الفني.

وجاءت الإقالة بعد الخسارة أمس السبت من تشيلسي بنتيجة 2-1 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وكشف النادي أيضا رحيل الطاقم الفني رفقة كوبر، ومتمنيا لهم التوفيق في المستقبل.

وسيتولى بن داوسون تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني جديد للثعالب.

وتولى كوبر تدريب الفريق في بداية الموسم خلفا لإنزو ماريسكا الذي رحل لتدريب تشيلسي.

We have parted company with Steve Cooper, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect. — Leicester City (@LCFC) November 24, 2024

وبات ذلك التغيير الفني الثاني هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد إقالة إريك تين هاج من تدريب مانشستر يونايتد وتعويضه بروبن أموريم.

المدرب الويلزي قاد ليستر سيتي في 15 مباراة منذ بداية الموسم خسر 7 وتعادل في 5 وفاز في 3.

وسبق أن درب كل من نوتينجهام فورست وسوانزي سيتي من قبل.

ويحتل ليستر سيتي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط ودون أي فوز في آخر 4 جولات.

ويستعد ليستر سيتي للقاء برينتفورد في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.