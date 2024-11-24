احتفال بالـ300 وابتعاد بالصدارة.. ثنائية صلاح تمنح ليفربول فوزا مثيرا ضد ساوثامبتون

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 18:05

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد صلاح

واصل محمد صلاح قائد منتخب مصر التألق مع فريقه ليفربول بعدما قاده لفوز مثير على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب سانت ماري.

واستمر ليفربول في توسيع الفارق في صدارة الدوري مع مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

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ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 31 في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 4 في المركز الأخير.

محمد صلاح 300

وخلال المباراة سجل محمد صلاح هدفين ليصل إلى هدفه رقم 300 مع كل الأندية.

كما سجل صلاح الهدف رقم 100 له مع ليفربول خارج ملعبه في مختلف البطولات.

وهي المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي التي يسجل فيها صلاح.

وصف المباراة

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تقدم ليفربول في الدقيقة 30 بهدف سجله اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي.

ثم تعادل ساوثامبتون من ركلة جزاء في الدقيقة 42 سددها آدم أرمسترونج.

ونجح ساوثامبتون في التقدم على ليفربول بهدف ثاني في الدقيقة 56 سجله ماتيوس فيرنانديز من هجمة مرتدة سريعة.

قبل أن ينفجر محمد صلاح ويسجل التعادل في الدقيقة 65 بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة طويلة من ريان جرافينبرخ ليضع الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد لمسة يد ضد مدافع ساوثامبتون.

وسدد محمد صلاح ركلة الجزاء بنفسه وسجل منها هدف ليفربول الثالث الذي منح فريقه الفوز والابتعاد بصدارة الدوري.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا ثالثا في الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت بالقائم وذهبت بعيدا.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدفين.

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح ساوثامبتون
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