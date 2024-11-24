رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يصل للهدف الـ300 مع كل الأندية
الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 17:51
كتب : عمرو عبد المنعم
واصل محمد صلاح قائد منتخب مصر تألقه مع ليفربول الإنجليزي وسجل للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري ووصل لهدفه رقم 300 مع كل الأندية.
ويلعب ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب سانت ماري.
ونجح صلاح في إحراز هدف ليفربول الثاني ليمنح فريقه التعادل في الدقيقة 65 بعد انفراد بالمرمى.
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⚽️🔥 محمد صلاح بلمسة واحدة يُشعل المباراة ويعدل النتيجة لليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ساوثهامتون_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/ooDjoYLnsv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2024
ثم وضع صلاح الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 83.
كما سجل صلاح الهدف رقم 100 له مع ليفربول خارج ملعبه في مختلف البطولات.
وهي المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي التي يسجل فيها صلاح.
ليصل صلاح إلى الهدف رقم 300 له مع كل الأندية.
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⚽️🔥 محمد صلاح يمنح ليفربول التقدم من ركلة جزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ساوثهامتون_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/uV2ut6jsOm— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2024
وجاءت أهداف صلاح الـ299 بواقع:
223 مع ليفربول
34 مع روما
20 مع بازل
12 مع المقاولون
9 مع فيورنتينا
2 مع تشيلسي
صلاح أيضا وصل لهدفه رقم 10 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.