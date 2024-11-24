رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يصل للهدف الـ300 مع كل الأندية

واصل محمد صلاح قائد منتخب مصر تألقه مع ليفربول الإنجليزي وسجل للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري ووصل لهدفه رقم 300 مع كل الأندية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب سانت ماري.

ونجح صلاح في إحراز هدف ليفربول الثاني ليمنح فريقه التعادل في الدقيقة 65 بعد انفراد بالمرمى.

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ثم وضع صلاح الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

كما سجل صلاح الهدف رقم 100 له مع ليفربول خارج ملعبه في مختلف البطولات.

وهي المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي التي يسجل فيها صلاح.

ليصل صلاح إلى الهدف رقم 300 له مع كل الأندية.

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وجاءت أهداف صلاح الـ299 بواقع:

223 مع ليفربول

34 مع روما

20 مع بازل

12 مع المقاولون

9 مع فيورنتينا

2 مع تشيلسي

صلاح أيضا وصل لهدفه رقم 10 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.