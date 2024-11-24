التشكيل - إريكسن أساسي في مباراة أموريم الأولى مع يونايتد.. وسام مرسي يقود إبسويتش

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد - بورتو

دفع روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بالدنماركي كريستيان إريكسن في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة إبسويتش تاون.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد إبسويتش تاون في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي وتقام المباراة على ملعب بورتمان رود.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

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المرمى: أندري أونانا

الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – جوني إيفانز – ديوجو دالوت

الوسط: كاسيميرو – كريستيان إريكسن – برونو فيرنانديز

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – ماركوس راشفود – أماد ديالو

على الجانب الآخر يقود سام مرسي المحترف المصري تشكيل فريقه إبسويتش تاون ويلعب بشكل أساسي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ويأتي إبسويتش تاون في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

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