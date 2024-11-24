بعد أكثر من 4 شهور.. برشلونة يستعيد أراوخو

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 16:28

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - أراوخو

استعاد نادي برشلونة مدافعه رونالد أراوخو الذي غاب عن الملاعب في الشهور الأخيرة.

في يوليو الماضي، خضع أراوخو لعملية جراحية، وذكر النادي وقتها أن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وظهر أراوخو في تدريبات فريقه الجماعية يوم الأحد لأول مرة.

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مما يعني قربه من الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات.

خلال بطولة كوبا أمريكا 2024 في الصيف أصيب أراوخو في وتر العضلات الخلفية للفخذ الأيمن وخضع لجراحة.

وقتها ذكرت جريدة سبورت أن اللاعب سيغيب عن الملاعب حتى ديسمبر المقبل.

وتعرض أراوخو للإصابة خلال مواجهة أوروجواي والبرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلعب أراوخو في صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ صيف 2020.

وخاض مع البلوجرانا 150 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5، وتوج بلقب الدوري الإسباني ولقب كاس ملك إسبانيا وكأس السوبر.

رونالد أراوخو برشلونة
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