انتظام عمر كمال ويوسف أيمن في مران الأهلي الجماعي

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 16:04

كتب : FilGoal

مران الأهلي

استأنف الأهلي مرانه الجماعي صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وشهد المران انتظام عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن في تدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي تعرضا لها.

وخاض أشرف داري لاعب الفريق مرانا بالكرة برفقة محمد عبد الله.

أخبار متعلقة:
كما انفرد في الجول.. استاد القاهرة يعلن استضافة مباراتي الأهلي والزمالك مراقب الأهلي والاتحاد: رحلت عن الرابطة لانشغالي بعملي الخاص.. وهذا ما حدث في المؤتمر شكوك حول مشاركة إيفان توني مع أهلي جدة أمام العين استبعاد مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من بطولات رابطة الأندية

وأدى وسام أبو علي جلسة علاج طبيعي للعلاج من الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب فلسطين.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراته الأخيرة مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان الكوت ديفواري في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي مران الأهلي الدوري المصري عمر كمال عبد الواحد يوسف أيمن
نرشح لكم
التشكيل - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وبدر موسى أساسي مع بتروجت محمد حمدي يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة الزمالك يكشف تفاصيل إصابتي شيكابالا وناصر ماهر وكيل بوبيندزا يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقاله إلى الزمالك كما انفرد في الجول.. استاد القاهرة يعلن استضافة مباراتي الأهلي والزمالك بناء على طلبه.. مجلس الشيوخ يرفع الحصانة عن أحمد دياب للاستماع لأقواله في قضية رفعت الكومي يكشف سر عودة منتخب الناشئين والتتويج ببطولة شمال إفريقيا رغم البداية السيئة علي ماهر: الفوز على الزمالك كاصطياد حوت.. ولم نجد عقد دغموم حتى الآن
أخر الأخبار
دوري المحترفين - دجلة يواصل انتصاراته.. وطنطا يفوز على الداخلية دقيقة | القسم الثاني
عمر فايد يشارك في خسارة بيرشوت بثلاثية نظيفة على يد ميشيلين دقيقة | المحترفون
عكاظ: الوحدة السعودي يضم كيلور نافاس 16 دقيقة | ميركاتو
بعد أكثر من 4 شهور.. برشلونة يستعيد أراوخو 24 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وبدر موسى أساسي مع بتروجت 29 دقيقة | الدوري المصري
انتظام عمر كمال ويوسف أيمن في مران الأهلي الجماعي 48 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية الشوط الأول الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (1)-(1) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد حمدي يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته