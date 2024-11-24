انتظام عمر كمال ويوسف أيمن في مران الأهلي الجماعي
الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 16:04
كتب : FilGoal
استأنف الأهلي مرانه الجماعي صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.
وشهد المران انتظام عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن في تدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي تعرضا لها.
وخاض أشرف داري لاعب الفريق مرانا بالكرة برفقة محمد عبد الله.
وأدى وسام أبو علي جلسة علاج طبيعي للعلاج من الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب فلسطين.
وكان الأهلي قد تعادل في مباراته الأخيرة مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
ويستعد الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان الكوت ديفواري في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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