الزمالك يكشف تفاصيل إصابتي شيكابالا وناصر ماهر

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن تشخيص إصابتي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر ماهر.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال مواجهة المصري أمس السبت والتي خسر فيها الفريق الأبيض بهدف دون مقابل.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي: "شيكابالا أصيب بكدمة في الركبة وتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى".

وتابع "ناصر ماهر أصيب بشد خفيف في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وإجهاد عضلي شديد".

كما كشف أسامة عن تعرض محمد السيد لاعب الفريق لتمزق في عضلة المنشأ الضامة أثناء مشاركته مع منتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا.

وحصل الزمالك على 6 نقاط من أول 3 مباريات في الدوري بفوزين وهزيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.