رقم قياسي ينتظر صلاح أمام ساوثامبتون

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ساوثامبتون يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثامبتون ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

لو سجل الدولي المصري هدفين سيصل إلى هدفه رقم 100 بقميص ليفربول خارج ملعب أنفيلد.

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وبذلك سيصبح ثالث لاعب يصل لهذا الرقم مع ليفربول بعد إيان راش وروجر هانت.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 10 أهداف، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 366 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 221 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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