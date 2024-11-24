سام مرسي يتحدث عن حظوظه في الانضمام لمنتخب مصر مع حسام حسن

يؤمن سام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون أن حظوظه في الانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن تكاد تكون معدومة.

ولم ينضم سام مرسي لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن رغم مشاركته المستمرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال مرسي في تصريحات للصحفيين: "الانضمام لمنتخب مصر؟ أعتقد أنني لن أنضم للفراعنة حاليا، ربما ليس تحت قيادة المدير الفني الحالي (حسام حسن)".

وأضاف البالغ من العمر 33 عاما "لم يتصل بي وربما أوضح أنه لا يراني في خططه، ولكن لا أحد يعرف ما سيحدث في كرة القدم لاحقا".

ولعب مرسي 9 مباريات دولية، وظهر مع الفراعنة في كأس العالم 2018.

ويواجه مرسي خطر الإيقاف عن مباراة فريقه ضد نوتنجهام فورست في حالة حصوله على بطاقة صفراء أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وذلك بسبب تراكم البطاقات، فقد نال الدولي المصري 4 بطاقات صفراء حتى الآن، قبل مباراة الجولة 12.

وأوضح سام "التفكير في تفادي البطاقات الصفراء؟ لا أفكر في ذلك كثيرا، سيكون من الإجرام الحصول على إنذار لركل الكرة أو شيء من هذا القبيل، ولكن في النهاية عليك ألا تشغل بالك بهذا الأمر وتلعب فقط".

ويحتل إبسويتش تاون المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط.

بينما يحتل الشياطين الحمر المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

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