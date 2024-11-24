سيد معوض يتحدث للمرة الأولى عن إصابة ابنه عمر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 02:58

كتب : FilGoal

عمر سيد معوض

تحدث سيد معوض نجم الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق عن إصابة نجله عمر لاعب ريال بيتيس.

وقال معوض في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "هذا قدر نحمد الله عليه. عمر متماسك وراض بقضاء الله".

وأضاف "عمر أصيب هنا في مصر وكان سيبدأ التدريبات مع فريقه خلال أيام قليلة قبل الإصابة".

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وتابع "الإصابات مسألة واردة في كرة القدم، ولا يهم الآن إلى أين سيذهب بعد أن يتعافى بل المهم أن يعود"

.

وأكمل "التأهيل كان يسير بشكل جيد و لكن الإصابة تجددت في نفس القدم".

وواصل "حين كنت لاعبا في الإسماعيلي تعرضت لإصابة مشابهة دون احتكاك مع أي لاعب، ولكني لعبت بعدها في كأس أمم إفريقيا مرتين وأكملت مسيرتي".

واختتم "التواصل مع ريال بيتيس مستمر ولكن التركيز الأهم على عودته أيا كانت الوجهة بعد ذلك".

وأعلن عمر سيد معوض إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

يأتي ذلك قبل انتقاله لريال بيتيس الإسباني.

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام:

الله يعطي أصعب الابتلاءات لأقوى جنوده، الحمد لله دائما وأبدا، تم تشخيص إصابتي بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، لكنني هذه المرة راض جدا بقضاء الله.

والحمد لله على هذا الاختبار السهل الذي مررت به من قبل، وسأتعامل معه بشكل أفضل وأسرع هذه المرة.

حان وقت العودة من جديدة والبناء والتركيز على حلمي، الأمر يتعلق بالوقت وسأعود للملعب إن شاء الله وأقاتل مجددا، خسرت كثيرا لكن هذه مجرد بداية ولن تنتهي إلا وأنا فائز.

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وكشفت الشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب انضمامه للفريق الأندلسي في يناير المقبل.

وظهر خلال الفيديو الدعائي ارتداء نجل سيد معوض الظهير الأيسر التاريخي للإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر قميص ريال بيتيس الإسباني.

وسبق أن تقدم بيتيس بعرض لضم اللاعب في سبتمبر 2023 لكن أصيب اللاعب بقطع في الرباط الصليبي في نفس اليوم.

وقضى عمر فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس 2023.

وشارك معوض في فترة إعداد الفريق الثاني لريال بيتيس (كبار) بالرغم أنه مواليد 2006.

كما سبق أن خاض فترة معايشة سابقة في البرتغال خلال الموسم قبل الماضي.

ووقع عمر عقدا احترافيا مع الأهلي في أكتوبر 2023 لمدة 4 سنوات.

ويشغل عمر صاحب الـ 18 عاما مركز الجناح الأيمن ويمكنه اللعب على الطرف الأيسر وكصانع ألعاب وكمهاجم وهمي أيضا.

وسيكون عمر سيد معوض ثالث لاعب مصري يلعب في الدوري الإسباني وبقميص بعد عمرو طارق لاعب بيتيس السابق وأحمد حسام ميدو لاعب سيلتا فيجو السابق.

سيد معوض عمر سيد معوض
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