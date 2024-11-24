مدرب بلاك بولز: أعرف جوميز جيدا.. وهذه هي فرصتنا أمام الزمالك

تحدث البرتغالي هيلدر دوراتي المدير الفني لفريق بلاك بولز عن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال دوراتي في تصريحاته لقناة دي إم سي: "نستعد مسبقا بالفعل وليس قبل المباراة مباشرة لأننا نشاهد مباريات الزمالك باستمرار".

وأضاف "حقيقة أننا سنلعب أمام فريقين بهذه القوة ليست خبرا جيدا بالنسبة لنا".

وتابع "الزمالك لديه العديد من اللاعبين اللافتين للنظر مثل نبيل عماد وأحمد سيد زيزو. نحترم هذا الفريق كثيرا. سنواجه شيكابالا وناصر منسي أيضا والعديد من الأسماء الكبيرة".

وعن منع الجماهير من حضور المباريات بسبب عقوبة أحداث نهائي الكونفدرالية قال: "بالطبع أراها الفرصة الوحيدة للعب بأريحية في الملعب".

وأكمل "حين نلعب خارج البلاد يصبح الأمر مختلفا وبالتالي هذه فرصة جيدة لنا وسنحاول من خلالها دخول المباراة، ولكن في النهاية الزمالك فريق كبير بجمهور أو بدونه".

أما عن نقاط الضعف قال: "لا توجد نقاط ضعف من وجهة نظري، ولكن ربما يقل النسق في غياب الجماهير، ولكن ربما أيضا يمثل غياب الجمهور غياب الضغط ويدع الزمالك يلعب بأريحية".

أعرف جوزيه جوميز شخصيا والتقينا من قبل في مباريات. أعرف المدرسة البرتغالية في اللعب جيدا وأعرف طريقة جوميز تحديدا كونه صديقي. أرى أنه صنع فارقا كبيرا مع الزمالك وبالتأكيد ستكون المباراة صعبة.

وستنطلق المباراة في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل.

وسيواجه بلاك بولز مستضيفه الزمالك بطل الكونفدرالية يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي.

وستنطلق المباراة في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل.

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كل من: الزمالك والمصري وإنيمبا وبلاك بولز الموزمبيقي.

وكان كاف قد اعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا.

ويمثل المصري والزمالك، الكرة المصرية في الكونفدرالية بالموسم المقبل، فيما يشارك الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال.

وأعلن كاف اعتماد الملاعب التالية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا:

استاد القاهرة

استاد الدفاع الجوي

استاد برج العرب

استاد السويس

استاد السلام

استاد هيئة قناة السويس.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما أحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.