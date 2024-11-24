سيدات - "صنداونز لم يعرف عنا شيئا".. مدرب مسار يروي قصة البرونزية الإفريقية

أبدى أحمد رمضان مدرب فريق مسار للسيدات سعادته بالفوز بالمركز الثالث في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال رمضان في تصريحاته لقناة دي إم سي: "هذه البطولة هي الأفضل للأندية سواء الرجال أو السيدات".

وأضاف "شاركنا في تصفيات شمال إفريقيا في المغرب، ثم تواجدنا في مجموعة صعبة تضم صنداونز الجنوب إفريقي حامل اللقب".

وتابع "تمكننا من إقصائهم من البطولة في مباراة قوية بعد أن درسناهم جيدا على مدار 3 أسابيع قبل السفر، بينما هم لم يعلموا عنا شيئا".

وواصل "واجهنا أيضا إيدو كوينز النيجيري بطل غرب إفريقيا الذي يضم مجموعة كبيرة من منتخب نيجيريا للسيدات تحت 20 عاما، واستعاروا أكثر من لاعبة من الدوري النيجيري فقط لأجل البطولة".

وأكمل "تعادلنا مع هذا الفريق في المجموعة ثم هزمناه في مباراة المركز الثالث".

وواصل "الجيش الملكي المغربي الذي واجهناه في نصف النهائي هو بطل 2022 ووصيف 2021 وثالث 2023، هو وصنداونز أفضل فريقين في القارة".

حصد فريق مسار المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا سيدات، كأفضل إنجاز لفريق مصري في تاريخ المسابقة.

وفازت سيدات مسار في مباراة المركز الثالث بالميدالية البرونزية بفضل التفوق في ركلات الترجيح.

والتقت سيدات مسار مع إدو كوينز النيجيري، وانتهى الوقت الأصلي بتعادل سلبي بين الفريقين.

وفي ركلات الترجيح تفوقت سيدات مسار بنتيجة 4-3 إذ سجلت مهيرة علي الركلة الأخيرة والتي أهدت مسار ومصر الميدالية الأولى في مسابقات الأندية الإفريقية للسيدات.

𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗪𝗥𝗜𝗧𝗧𝗘𝗡. 🤯 🇪🇬 FC Masar makes an unforgettable debut by clinching the bronze medal in the #CAFWCL2024! 🔥pic.twitter.com/fbXY96hb1L — CAF Women’s Football (@CAFwomen) November 22, 2024

وسبق أن شارك فريق وادي دجلة في أول نسختين من المسابقة لكن دون أن يتخطى مرحلة المجموعات.

حصدت سيدات مازيمبي الكونغولي لقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات لأول مرة في تاريخهن في النسخة الرابعة للبطولة.

وانتصر مازيمبي على الجيش الملكي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وسجلت مارلين كاساجي هدف الفوز باللقب من علامة الجزاء في الشوط الثاني.

وفازت سيدات مازيمبي بجائزة مالية قدرها 600 ألف دولار، فيما حصدت سيدات الجيش الملكي بقيمة 400 ألف دولار.

فيما فازت سيدات مسار بجائزة مالية قدرها 350 ألف دولار بعد احتلال المركز الثالث من المشاركة الأولى.

FINAL WHISTLE MOMENTS! TP Mazembe are the #CAFWCL2024champions! 🔥pic.twitter.com/gK9XaCiGFX — CAF Women’s Football (@CAFwomen) November 23, 2024

ويعد صنداونز الأكثر تتويجا باللقب برصيد مرتين ويليه الجيش الملكي ثم مازيمبي بلقب وحيد.

وعلى مستوى الجوائز الفردية فازت حبيبة الطاهر حارس مسار تفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري أبطال إفريقيا سيدات 2024.

كما فاز مسار بجائزة اللعب النظيف في دوري أبطال إفريقيا سيدات.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في مصر عام 2021 وتوج بها ماميلودي صنداونز، بينما توج الجيش الملكي المغربي بالنسخة الثانية التي أقيمت بالمغرب عام 2022، وعاد صنداونز ليحقق لقب النسخة الثالثة التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2023.

ويأتي تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024. كما يتصدر الفريق ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية في الموسم الحالي 2024-2025 بعد مرور جولتين على بدايته.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

وجاءت قائمة فريق سيدات مسار كالآتي:

حراسة المرمى: حبيبة عماد - أمنة محمد - أية محمد.

الدفاع: عايشة نانتونجو - نور عبد الواحد السيد - ميرفت فاروق - ميرنا محسن - شادية نانكيا - نورهان طارق.

الوسط: همسة أسعد - أميرة محمد - مايا إيهاب - عهد طارق - فاطمة مصطفى - شهد محمد - حبيبة طارق يحيى - مهيرة علي - فاطمة الزهراء محمد.

الهجوم: هاسناث لينوس - ساندرين نيونكورو - ياسمين محمد - فرح هشام - أزهار زكي - هالة مصطفى.