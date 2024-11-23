شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 22:28

كتب : FilGoal

منتخب المغرب للشباب

تغلب منتخب تونس تحت 20 عاما على نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

وكاد منتخب الجزائر أن يتقدم، ولكنه أهدر ركلة جزاء ليرد منتخب إسبانيا بهجمة مرتدة اصطدمت بنعيم عبد الحميد مدافع الجزائر وسكنت الشباك في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 80 سجل إسلام العباسي هدف التعادل للجزائر بعد خطأ فادح من حارس المرمى والدفاع.

أخبار متعلقة:
دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إسلام الشاطر لـ في الجول: استبعاد لاعب هيرتا برلين من منتخب الشباب للإصابة.. وهذه مدة غيابه بشق الأنفس.. بوستنجي يقود منتخب مصر للشباب للفوز على ليبيا في بطولة شمال إفريقيا

ولكن أخيرا في الدقيقة 91، سجل أمان محرزي هدف الفوز القاتل لنسور قرطاج.

الفوز رفع رصيد تونس إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطتين.

على الجانب الآخر سحق منتخب المغرب نظيره الليبي بأربعة أهداف دون رد.

افتتح معاذ الضحاك أهداف المغرب من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 45+3 سجل نوفل الحناش ثاني الأهداف.

واستمرت الأهداف المغربية عن طريق أيمن أركيك في الدقيقة 53.

وأخيرا اختتم سعد الحداد الرباعية المغربية في الدقيقة 71.

وبذلك يحسم منتخب المغرب تتويجه ببطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما، رافعا رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات.

أما منتخب ليبيا فلا يزال في المركز الخامس والأخير بلا نقاط.

ولم تشارك مصر في هذه الجولة، حيث لعبت 3 مباريات وتخوض المباراة الأخيرة في الجولة الختامية.

ويتأهل أول وثاني بطولة شمال إفريقيا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتتنافس منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية منافسات البطولة حتى الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري.

بذلك حسم تأهل المغرب، وصار طريق تأهل منتخب مصر واضحا: لا بديل عن الفوز على تونس. بينما يكفي نسور قرطاج التعادل أمام الفراعنة للتأهل رفقة المغرب.

أما مباراة الجزائر وليبيا الأخيرة فلن تكون سوى مباراة ترتيبية، يبقى الوضع فيها على ما هو عليه، ويرتقي منها منتخب الجزائر إلى المركز الثالث إن فاز وخسرت مصر في الجولة الأخيرة.

وفي حالة خسارة أو تعادل مصر أمام تونس، تظل هناك حالة واحدة فقط لمشاركة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا وهي استضافة نسخة أمم إفريقيا تحت 20 عاما في العام المقبل.

ترتيب البطولة:

1- المغرب 10 نقاط (4 مباريات)

2- تونس 6 نقاط (3 مباريات)

3- مصر 4 نقاط (3 مباريات)

4- الجزائر نقطتان (3 مباريات)

5- ليبيا بدون نقاط (3 مباريات)

الجولة الأخيرة:

الثلاثاء 26 نوفمبر

الجزائر × ليبيا - 6 مساء

مصر × تونس - 6 مساء

المغرب مصر بطولة شمال إفريقيا تونس
نرشح لكم
خبر في الجول - حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا تشكيل منتخب مصر للناشئين - حارس الزمالك ومهاجم الأهلي أساسيان أمام ليبيا خبر في الجول - الأهلي يستعيد عمر كمال أمام استاد أبيدجان الرجاء يطلب إيقاف حكم ديربي الوداد وتجريده من الشارة الدولية بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا 2025.. رحيل أمير عبدو عن تدريب موريتانيا دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي القادمة أمام ستاد أبيدجان والقنوات الناقلة التعادل يحسم دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء الكونفدرالية - طاقم تحكيم مالي لمباراة المصري ضد إنيمبا.. وتحديد الملعب
أخر الأخبار
خبر في الجول - مكافآت خاصة من كامل أبو علي وماهر للاعبي المصري بعد الفوز على الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
ووكر: سنخسر من ليفربول إذا لعبنا بهذا الأداء.. وهذا الشيء هو الأكثر إحباطا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: كل شيء في مانشستر سيتي ليس على ما يرام 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوستيكوجلو: اللعب ضد مانشستر سيتي مخيف ومفزع.. وانتصرنا بتلك الطريقة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوميز: هناك خطأ وسأجد الحل.. وهذا سبب عدم بدء زيزو ضد المصري 47 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من بطولات رابطة الأندية 47 دقيقة | الدوري المصري
سقطت كل الأرقام.. الخليج يصعق الهلال بعودة خرافية 55 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر علي ماهر: الزمالك لم يشكل خطورة علينا.. وسنواجه هذه المشكلة هذا الموسم 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته