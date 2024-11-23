هدية التجديد من كابوس بيب.. توتنام يضرب مانشستر سيتي برباعية تحطم الأرقام القياسية

حقق توتنام أكبر مفاجأة في الكرة الإنجليزية منذ سنوات طويلة بعدما فاز على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري على أرضه وبين جماهيره براعية دون رد.

وفاز توتنام على مانشستر سيتي برباعية دون رد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل السماوي.

الفوز رفع رصيد توتنام إلى النقطة 19 في المركز السادس، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 في المركز الثاني.

رباعية توتنام سجلها جيمس ماديسون هدفين، وهدف لكل من بيدرو بورو وجونسون.

وتعد الهزيمة هي الخامسة على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف البطولات، وهو الحدث الذي يحدث لأول مرة للفريق السماوي تحت قيادة مدربه جوسيب جوارديولا.

كما هي أول مرة لـ جوارديولا خلال مسيرته التدريبية أن يخسر 5 مباريات متتالية مع مختلف الفرق.

وخسر مانشستر سيتي ضد توتنام في كأس الرابطة ثم ضد بورنموث في الدوري ثم ضد سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، قبل أن يخسر أمام برايتون في الدوري وتوتنام مرة أخرى ولكن في الدوري.

ولأول مرة يخسر جوارديولا على أرضه في الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف.

وأصبح توتنام أكثر الفرق التي فازت على جوارديولا طوال مسيرته التدريبية بواقع 9 مرات.

وبذلك يكون توتنام قدم الهدية لـ جوارديولا بعدما جدد تعاقده بشكل رسمي مع مانشستر سيتي قبل أيام.

وصف المباراة

أهدر مانشستر سيتي فرصة التقدم في الدقيقة 5 بعدما وصلت الكرة إلى هالاند أمام المرمى، قبل أن يسدد في الدفاع وتخرج إلى ركنية.

ليرد توتنام بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق جيمس ماديسون بمتابعة لعرضية ديان كولوسيفسكي.

وكاد سون أن يسجل الهدف الثاني لتوتنام بعدما سدد كرة رائعة أبعدها إيدرسون إلى ركنية.

وأضاف جيمس ماديسون الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 20 بعد جملة رائعة وعدة تمريرات وضعته في مواجهة المرمى، ليضع الكرة من أعلى إيدرسون ببراعة في الشباك.

لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنام بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني أضاف بيدرو بورو الهدف الثالث لتوتنام في الدقيقة 53 بعد انطلاقة من سولانكي الذي مرر له كرة أرضية سددها بقوة في شباك إيدرسون.

وكاد هالاند أن يسجل الأول في الدقيقة 60 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في العارضة.

وأجرى جوارديولا تبديل مزدوج في الدقيقة 74 لتنشيط الهجوم بنزول كيفين دي بروين وجاك جريليش بدلا من سافينيو وريكو لويس.

ومرة أخرى وصلت الكرة إلى هالاند في مواجهة المرمى وسدد كرة أنقذها فيكاريو حارس توتنام ببراعة.

وأبى توتنام أن ينهي المباراة بهذه النتيجة وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90+3 عن طريق البديل جونسون من هجمة مرتدة سريعة قادها تيمو فيرنر ومرر الكرة إلى جونسون الذي سددها ودخل بها إلى الشباك.

لتنتهي المباراة بعدها بفوز توتنام برباعية دون رد.

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