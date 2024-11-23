قمة الملل.. التعادل يحسم مباراة ميلان ويوفنتوس والمنافسين يستفيدون

من الطبيعي أن تكون مباراة ميلان ضد يوفنتوس قمة في الدوري الإيطالي، لكن اليوم كانت قمة في الملل، مما منع من استعراض أبرز فرص الفريقين.

وتعادل ميلان مع يوفنتوس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وللمباراة الثانية بينهما ينتهي اللقاء دون أهداف، إذ تعادل يوفنتوس مع ميلان في الجولة 34 من الموسم الماضي دون أهداف.

ولا تعتبر نتيجة التعادل مفيدة لأي من الفريقين، نظرا للمنافسة الشرسة في بطولة كالتشيو.

ويستفيد فقط منافسي ميلان ويوفنتوس وهم إنتر ميلان ونابولي وأتالانتا وفيورنتينا ولاتسيو.

ويبتعد ميلان عن المنافسة أكثر من الفرق التي تم ذكرها بسبب تأجيل مباراته مع بولونيا.

ويعتبر أخطر فرص المباراة عن طريق إيمرسون رويال بعد رأسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأنقذ مالك ثياو مدافع ميلان مرماه من تسديدة قوية عن طريق أندريا كامبياسو لاعب يوفنتوس في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة وصل يوفنتوس للنقطة 25 في المركز الخامس في جدول الترتيب.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة 19 من 12 مباراة في المركز السابع.