ولفرهامبتون يواصل صحوته بفوز كبير على فولام.. وبرايتون يهزم بورنموث

واصل ولفرهامبتون صحوته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على فولام برباعية مقابل هدف ضمن الجولة 12 من المسابقة.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 9 وارتقى إلى المركز الـ17 بجدول الترتيب، وتجمد رصيد فولام عند النقطة 18 في المركز التاسع.

رباعية ولفرهامبتون سجلها كل من ماتيوس كونيا هدفين، وهدف لكل من جواو جوميز وجونكالو جيديش.

وجاء هدف فولام عن طريق أليكس إيوبي.

في مباراة أخرى فاز برايتون على بورنموث بهدفين لهدف.

ثنائية براتيون سجلها كل من جواو بيدرو وكارو ميتوما، وجاء هدف بورنموث عن طريق دافيد بروكس.

وتعادل أستون فيلا على ملعبه مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق.

ثنائية أستون فيلا سجلها كل من أولي واتكينز وروس باركلي.

بينما سجل لكريستال بالاس كل من إسماعيلا سار وجاستن ديفيني.

التعادل رفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 19 في المركز السابع، ووصل كريستال بالاس إلى النقطة 8 في المركز الـ18.

وأخيرا تعادل إيفرتون سلبيا مع ضيفه برينتفورد، ليصل الأول إلى النقطة 11 في المركز الـ15، والثاني إلى النقطة 17 في المركز 11.

ووصل برايتون إلى النقطة 22 في المركز الخامس، وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 15 في المركز الثالث.