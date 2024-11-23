أرسنال يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية أمام نوتينجهام

استعاد أرسنال الانتصارات في الدوري الإنجليزي، وفاز على نوتينجهام فورست بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

وحقق أرسنال أول فوز له بعدما لم ينتصر في آخر 4 مباريات في الدوري، بتعادل مرتين وخسارة مثلهما.

ولم يفز أرسنال منذ الانتصار على ساوثامبتون في الجولة السابعة، بعدما خسر من بورنموث ونيوكاسل، وتعادل مع ليفربول وتشيلسي.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 22 في المركز الرابع، وتجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 19 في المركز السادس.

تقدم أرسنال في الدقيقة 15 بهدف سجله بوكايو ساكا بعد مرور رائع من الدفاع ثم تسديدة قوية سكنت الشباك ولم يستطع الحارس التصدي لها.

ثم أضاف توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من ساكا.

وفي الدقيقة 85 أكمل البديل الشاب إيثان نوانيري ثلاثية أرسنال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من البديل الآخر رحيم ستيرلينج.

وأصبح نوانيري البالغ من العمر 17 عاما ثاني أصغر لاعب يسجل لأرسنال في الدوري بعمر (17 عاما و247 يوما) بعد الإسباني سيسك فابريجاس الأصغر بعمر (17 عاما و113 يوما).

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز أرسنال بثلاثية دون رد.

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