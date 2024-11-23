أرسنال يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية أمام نوتينجهام
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 19:02
كتب : FilGoal
استعاد أرسنال الانتصارات في الدوري الإنجليزي، وفاز على نوتينجهام فورست بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.
بوكايو ساكا
النادي : أرسنال
وحقق أرسنال أول فوز له بعدما لم ينتصر في آخر 4 مباريات في الدوري، بتعادل مرتين وخسارة مثلهما.
ولم يفز أرسنال منذ الانتصار على ساوثامبتون في الجولة السابعة، بعدما خسر من بورنموث ونيوكاسل، وتعادل مع ليفربول وتشيلسي.
الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 22 في المركز الرابع، وتجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 19 في المركز السادس.
تقدم أرسنال في الدقيقة 15 بهدف سجله بوكايو ساكا بعد مرور رائع من الدفاع ثم تسديدة قوية سكنت الشباك ولم يستطع الحارس التصدي لها.
⚽️🔥 بوكايو ساكا يفتتح التسجيل لآرسنال بهدف مميز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #آرسنال_نوتينغهام#PremierLeague pic.twitter.com/j62xAaLoob— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2024
ثم أضاف توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من ساكا.
🤯⚽️ تسديدة صاروخية من توماس بارتي عزز بها تقدم المدفعجية#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #آرسنال_نوتينغهام#PremierLeague pic.twitter.com/HuAAzY5Qpp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2024
وفي الدقيقة 85 أكمل البديل الشاب إيثان نوانيري ثلاثية أرسنال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من البديل الآخر رحيم ستيرلينج.
وأصبح نوانيري البالغ من العمر 17 عاما ثاني أصغر لاعب يسجل لأرسنال في الدوري بعمر (17 عاما و247 يوما) بعد الإسباني سيسك فابريجاس الأصغر بعمر (17 عاما و113 يوما).
ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز أرسنال بثلاثية دون رد.
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