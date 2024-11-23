التشكيل – هالاند يقود هجوم سيتي ودي بروين على مقاعد البدلاء.. وسون أساسي مع توتنام

يقود إيرلينج هالاند هجوم فريقه مانشستر سيتي في مواجهة توتنام بالدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد توتنام في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول

الوسط: ريكو لويس – إليكاي جوندوجان – بيرناردو سيلفا

الهجوم: سافينيو – إيرلينج هالاند – فيل فودين

ويجلس كيفين دي بروين على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في المباراة.

فيما جاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو - رادو دراجوشين – بين دافيز – ديستني أودوجي

الوسط: بابي سار – بيسوما – جيمس ماديسون

الهجوم: كولوسيفيسكي – دومينيك سولانكي – سون هيونج مين

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، ويأتي توتنام في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.