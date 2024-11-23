عادت الانتصارات في الدوري.. تشيلسي يفوز على ليستر بثنائية

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 16:38

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - ليستر سيتي ضد تشيلسي

عاد تشيلسي للانتصارات في الدوري بعد غياب مباراتين وفاز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب كينج باور بالجولة 12 .

سجل ثنائية تشيلسي في المباراة كل من نيكولاس جاكسون وإنزو فيرنانديز، بينما أحرز جوردان أيو هدف ليستر.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة 22 في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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التشكيل

بدأ جواو فيليكس بشكل أساسي بالهجوم بجانب نيكولاس جاكسون ونوني مادويكي.

أحداث المباراة

تقدم تشيلسي بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق جاكسون بمجهود فردي رائع.

وسجل مادويكي الهدف الثاني ولكنه احتسب تسلل قي الدقيقة 32.

وكاد مادويكي أن يسجل ولكنه أهدر أمام المرمى الخالي في الدقيقة 44.

ومنع مادويكي فرصة هدف لزميله بالمر في الدقيقة 54 بعد منعه للكرة من على خط المرمى بالخطأ.

سجل تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 75 برأسية متابعا لرأسية نيكولاس جاكسون التي تصدى لها الحارس.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لليستر في الدقيقة 95 سجل منها جوردان أيو هدف فريقه الوحيد بالمباراة.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبة بالدوري ضد أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج، بينما يلتقي ليستر سيتي مع برينتفورد.

تشيلسي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز
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