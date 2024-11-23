تشكيل أرسنال - جورجينيو وجيسوس أساسيان في مواجهة نوتينجهام

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نوتينجهام فورست.

ويلتقي أرسنال مع نوتينجهام على ملعب الإمارات في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد جابرييل جيسوس كأساسي بدلا من كاي هافيرتز، كما يلعب جورجينو أساسي بدلا من ديكلان رايس المصاب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جوريين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – ريكاردو كالافيوري.

الوسط: ميكيل مورينو – جورجينو – مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس – لياندرو تروسارد.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن نوتينجهام فورست صاحب المركز الخامس.