تشكيل أرسنال - جورجينيو وجيسوس أساسيان في مواجهة نوتينجهام

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 15:56

كتب : FilGoal

ساكا - تروسار - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نوتينجهام فورست.

ويلتقي أرسنال مع نوتينجهام على ملعب الإمارات في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد جابرييل جيسوس كأساسي بدلا من كاي هافيرتز، كما يلعب جورجينو أساسي بدلا من ديكلان رايس المصاب.

أخبار متعلقة:
فالفيردي: والدي عمل في توصيل الطلبات.. وتدربت مع أرسنال قبل ريال مدريد تقرير: أرسنال يتحرك لتجديد عقد تروسارد ماريسكا: استمتعت بمباراة أرسنال.. وهذه رسالة تشيلسي لباقي الفرق تقرير: أرسنال يستعد لتأمين موهبته الشابة

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جوريين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – ريكاردو كالافيوري.

الوسط: ميكيل مورينو – جورجينو – مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس – لياندرو تروسارد.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن نوتينجهام فورست صاحب المركز الخامس.

أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نوتينجهام.. جووووول ساكا والأول عادت الانتصارات في الدوري.. تشيلسي يفوز على ليستر بثنائية انتهت الدوري الإنجليزي - ليستر (1)-(2) تشيلسي تشكيل تشيلسي - جواو فيليكس أساسي.. وفوفانا ظهير أيمن ضد ليستر صن: ليفربول ونيوكاسل يدخلان سباق التعاقد مع مبيومو مواعيد مباريات السبت 23 نوفمبر - الزمالك ضد المصري.. وميلان يواجه يوفنتوس هالاند: جوارديولا أفضل مدرب على وجه الأرض.. وهذا ما يميزه وأردت التوقف الدولي مؤتمر أرتيتا: غياب بن وايت لعدة أشهر.. وعودة ساكا ورايس للتدريبات
أخر الأخبار
وزير الرياضة يوجه بتوفير الدعم المالي لعائلة محمد شوقي.. وإطلاق اسمه على مركز شباب 9 دقيقة | القسم الثاني
تشكيل منتخب مصر للناشئين - حارس الزمالك ومهاجم الأهلي أساسيان أمام ليبيا 24 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) المحلة.. الجيش (0)-(0) سموحة.. الهاني يتألق 28 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يستعيد عمر كمال أمام استاد أبيدجان 29 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نوتينجهام.. جووووول ساكا والأول 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - ثلاثي هجومي يقود غزل المحلة.. ومحمد محمود أساسي مع الجونة 40 دقيقة | الكرة المصرية
عادت الانتصارات في الدوري.. تشيلسي يفوز على ليستر بثنائية 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يد - مروة عبد الملك تقود قائمة مصر في أمم إفريقيا للسيدات ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته