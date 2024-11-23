انتهت الدوري الإنجليزي - ليستر (1)-(2) تشيلسي

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 14:22

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون - ليستر سيتي ضد تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق95. جووووول أول لليستر هن طريق جوردان أيو من ركلة جزاء.

ق93. ركلة جزاااء لليستر سيتي.

ق75. جووووول الثاني لتشيلسي عن طريق إنزو فيرنانديز بمتابعة لراسية جاكسون التي تصدى لها الحارس.

ق54. مادويكي يتصدى لكرة زميله بالمر أمام المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. مادويكي يهدر فرصة الهدف الثاني أمام المرمى الخالي.

ق32. هدف غير محتسب لتشيلسي عن طريق مادويكي.

ق15. جووووول أول لتشيلسي عن طريق نيكولاس جاكسون بعد مجهود فردي رائع.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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