تشكيل تشيلسي - جواو فيليكس أساسي.. وفوفانا ظهير أيمن ضد ليستر

أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليستر سيتي.

ويلتقي تشيلسي مع ليستر سيتي على ملعب الأخير بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل تشيلسي تواجد جواو فيليكس كأساسي بجوار نيكولاس جاكسون ونوني مادويكي بالهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: ويسلي فوفانا – بينوا بادياشيل – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

الوسط: مويسيس كايسيدز – إنزو فيرنانديز كول بالمر.

الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – جواو فيليكس.

ويجل على مقاعد البدلاء: ماركوس بيتينيلي – فليب يروجينسي – كيرنان دوسبري هال – روميو لافيا – ميهايلو مودريك – كريستوفر نكونكو – توسان أداربيويو – ريناتو فيجا – جادون سانشو.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطقة وبفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل ليستر سيتي المركز 15 برصيد نقاط.