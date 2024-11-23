مواعيد مباريات السبت 23 نوفمبر - الزمالك ضد المصري.. وميلان يواجه يوفنتوس
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 10:51
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الجونة × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2.
طلائع الجيش × سموحة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الزمالك × المصري.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي × تشيلسي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس1.
فولام × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
إيفرتون × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
بورنموث × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
أستون فيلا × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
أرسنال × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
مانشستر سيتي × توتنام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
فالنسيا × ريال بيتيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتليتكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
جيرونا × إسبانيول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
لاس بالماس × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
سيلتا فيجو × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × إنتر.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ميلان × يوفنتوس.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
بارما × أتالانتا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري السعودي
الخليج × الهلال.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الألماني
هوفنهايم × لايبزج.. 4:30 مساء.
بروسيا دورتموند × فرايبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
باير ليفركوزن × هايدنهايم.. 4:30 مساء.
فولفسبورج × يونيون برلين.. 4:30 مساء.
شتوتجارت × بوخوم.. 4:30 مساء.
آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمين.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
لانس × مارسيليا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
سانت إتسان × مونبلييه.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس6.
ريمس × ليون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
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