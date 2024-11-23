مواعيد مباريات السبت 23 نوفمبر - الزمالك ضد المصري.. وميلان يواجه يوفنتوس

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 10:51

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم أوباما يسجل هدف الزمالك ضد المصري

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
بدأت بصناعة حكيمي.. باريس سان جيرمان يسحق تولوز بثلاثية الهاتريك الثامن.. هاري كين يقود بايرن ميونيخ لسحق أوجسبورج مدرب فاركو يكشف حقيقة طلب ضم معلول.. واهتمام الزمالك بمحمود جهاد دي زيربي يوضح حقيقة رحيله عن مارسيليا: لم أغادر أوكرانيا عندما قصف بوتين مدينة كييف

الجونة × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2.

طلائع الجيش × سموحة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الزمالك × المصري.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي × تشيلسي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس1.

فولام × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

إيفرتون × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بورنموث × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

أستون فيلا × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

أرسنال × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × توتنام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

فالنسيا × ريال بيتيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتليتكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

جيرونا × إسبانيول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

لاس بالماس × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

سيلتا فيجو × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × إنتر.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ميلان × يوفنتوس.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

بارما × أتالانتا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

الخليج × الهلال.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

هوفنهايم × لايبزج.. 4:30 مساء.

بروسيا دورتموند × فرايبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

باير ليفركوزن × هايدنهايم.. 4:30 مساء.

فولفسبورج × يونيون برلين.. 4:30 مساء.

شتوتجارت × بوخوم.. 4:30 مساء.

آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمين.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

لانس × مارسيليا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

سانت إتسان × مونبلييه.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس6.

ريمس × ليون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الزمالك المصري الدوري المصري يوفنتوس ميلان فولام - الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نوتينجهام.. جووووول ساكا والأول عادت الانتصارات في الدوري.. تشيلسي يفوز على ليستر بثنائية تشكيل أرسنال - جورجينيو وجيسوس أساسيان في مواجهة نوتينجهام انتهت الدوري الإنجليزي - ليستر (1)-(2) تشيلسي تشكيل تشيلسي - جواو فيليكس أساسي.. وفوفانا ظهير أيمن ضد ليستر صن: ليفربول ونيوكاسل يدخلان سباق التعاقد مع مبيومو هالاند: جوارديولا أفضل مدرب على وجه الأرض.. وهذا ما يميزه وأردت التوقف الدولي مؤتمر أرتيتا: غياب بن وايت لعدة أشهر.. وعودة ساكا ورايس للتدريبات
أخر الأخبار
وزير الرياضة يوجه بتوفير الدعم المالي لعائلة محمد شوقي.. وإطلاق اسمه على مركز شباب 10 دقيقة | القسم الثاني
تشكيل منتخب مصر للناشئين - حارس الزمالك ومهاجم الأهلي أساسيان أمام ليبيا 24 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) المحلة.. الجيش (0)-(0) سموحة.. الهاني يتألق 28 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يستعيد عمر كمال أمام استاد أبيدجان 29 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) نوتينجهام.. جووووول ساكا والأول 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - ثلاثي هجومي يقود غزل المحلة.. ومحمد محمود أساسي مع الجونة 41 دقيقة | الكرة المصرية
عادت الانتصارات في الدوري.. تشيلسي يفوز على ليستر بثنائية 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يد - مروة عبد الملك تقود قائمة مصر في أمم إفريقيا للسيدات ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته