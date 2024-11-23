مواعيد مباريات السبت 23 نوفمبر - الزمالك ضد المصري.. وميلان يواجه يوفنتوس

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الجونة × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2.

طلائع الجيش × سموحة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الزمالك × المصري.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي × تشيلسي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس1.

فولام × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

إيفرتون × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بورنموث × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

أستون فيلا × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

أرسنال × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × توتنام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

فالنسيا × ريال بيتيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتليتكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

جيرونا × إسبانيول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

لاس بالماس × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

سيلتا فيجو × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × إنتر.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ميلان × يوفنتوس.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

بارما × أتالانتا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

الخليج × الهلال.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

هوفنهايم × لايبزج.. 4:30 مساء.

بروسيا دورتموند × فرايبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

باير ليفركوزن × هايدنهايم.. 4:30 مساء.

فولفسبورج × يونيون برلين.. 4:30 مساء.

شتوتجارت × بوخوم.. 4:30 مساء.

آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمين.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

لانس × مارسيليا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

سانت إتسان × مونبلييه.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس6.

ريمس × ليون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

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