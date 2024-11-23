بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا 2025.. رحيل أمير عبدو عن تدريب موريتانيا

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 00:25

كتب : FilGoal

القمري أمير عبدو مدرب موريتانيا

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم رحيل أمير عبدو عن تدريب منتخب موريتانيا بعد الفشل في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025.

وخسر منتخب موريتانيا فرصة التأهل لأمم إفريقيا بعدما حل ثالثا في المجموعة التي ضمت مصر وبوتسوانا وكاب فيردي.

واحتل المنتخب المُلقب بـ "المرابطون" في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن بوتسوانا.

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وتقدم الاتحاد الموريتاني بالشكر للمدرب القُمري الذي قاده للوصول لدور الـ 16 في أمم إفريقيا 2023 وربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين 2022.

وعُيّن أريتز لوبيز غاراي مدربا للمنتخب الموريتاني للمحليين.

وقاد عبدو منتخب موريتانيا في 32 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 7 وخسر 13.

وتولى عبدو تدريب منتخب موريتانيا خلفا للفرنسي ديديه جوميز في مارس 2022، لينتهي مشواره بعد عامين ونصف.

وسبق أن قاد المدرب البالغ 52 عاما منتخب بلاده جُزر القُمر للتأهل لأول مرة في تاريخها في 2021 والوصول لدور الـ 16.

أمير عبدو منتخب موريتانيا تصفيات أمم إفريقيا
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