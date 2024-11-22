الدوري المصري سيدات - الزمالك ينتصر بخماسية.. و14 هدفا في مباراتين وفوز أول لـ المصري

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

سيدات الزمالك كرة قدم

اكتسحت سيدات الزمالك نظيرتهن في فريق المعادي واليخت بنتيجة 5-1 في الجولة التاسعة من الدوري المصري سيدات.

فيما حققت سيدات بيراميدز وسيدات البنك الأهلي الفوز بنتيجة 7-0 أيضا.

وسجل أهداف الزمالك كل من: أليس أوياه أوجيبي (2) وياتوندي أتنوكي فاچوبي (2) وميرال خضر هدف وحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 15 نقطة من 7 مباريات في المركز السابع، بينما ظل فريق المعادي واليخت في المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.

وحققت سيدات البنك الأهلي على بالم هيلز بنتيجة 7-0 ورفع رصيده لـ 21 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني خلفا الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة من 8 مباريات.

ويعد البنك الأهلي الأقوى هجوميا في الدوري برصيد 42 هدفا.

وبنفس النتيجة فاز بيراميدز على الطيران، فيما حققت سيدات زد الفوز خارج الأرض على الجونة بنتيجة 5-0.

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وارتفع رصيد زد لـ 18 نقطة في المركز الثالث من 8 مباريات، فيما ارتقت سيدات بيراميدز للمركز السادس برصيد 15 نقطة من 7 مباريات.

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وحققت سيدات المصري الفوز الأول في الموسم بالفوز 1-0 على حساب اتحاد بسيون.

ورفع المصري رصيده لـ 3 نقاط في المركز الـ 15 من أول انتصار.

وأخيرا فازت سيدات المقاولون العرب على الاتحاد بهدف دون رد محققين الفوز الثالث على التوالي.

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وكان الأهلي قد افتتح الجولة بالفوز اعتباريا على إنبي بنتيجة 2-0 بسبب عدم وجود سيارة إسعاف. (طالع التفاصيل)

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