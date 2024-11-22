الدوري المصري سيدات - الزمالك ينتصر بخماسية.. و14 هدفا في مباراتين وفوز أول لـ المصري

اكتسحت سيدات الزمالك نظيرتهن في فريق المعادي واليخت بنتيجة 5-1 في الجولة التاسعة من الدوري المصري سيدات.

فيما حققت سيدات بيراميدز وسيدات البنك الأهلي الفوز بنتيجة 7-0 أيضا.

وسجل أهداف الزمالك كل من: أليس أوياه أوجيبي (2) وياتوندي أتنوكي فاچوبي (2) وميرال خضر هدف وحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 15 نقطة من 7 مباريات في المركز السابع، بينما ظل فريق المعادي واليخت في المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.

وحققت سيدات البنك الأهلي على بالم هيلز بنتيجة 7-0 ورفع رصيده لـ 21 نقطة من 7 مباريات في المركز الثاني خلفا الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة من 8 مباريات.

ويعد البنك الأهلي الأقوى هجوميا في الدوري برصيد 42 هدفا.

وبنفس النتيجة فاز بيراميدز على الطيران، فيما حققت سيدات زد الفوز خارج الأرض على الجونة بنتيجة 5-0.

وارتفع رصيد زد لـ 18 نقطة في المركز الثالث من 8 مباريات، فيما ارتقت سيدات بيراميدز للمركز السادس برصيد 15 نقطة من 7 مباريات.

وحققت سيدات المصري الفوز الأول في الموسم بالفوز 1-0 على حساب اتحاد بسيون.

ورفع المصري رصيده لـ 3 نقاط في المركز الـ 15 من أول انتصار.

وأخيرا فازت سيدات المقاولون العرب على الاتحاد بهدف دون رد محققين الفوز الثالث على التوالي.

وكان الأهلي قد افتتح الجولة بالفوز اعتباريا على إنبي بنتيجة 2-0 بسبب عدم وجود سيارة إسعاف. (طالع التفاصيل)