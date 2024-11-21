"خطأ إداري".. الشريعي يكشف لـ في الجول سبب عدم وجود سيارة إسعاف أمام الأهلي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي سبب عدم وجود سيارة الإسعاف في مباراة الأهلي للدوري المصري سيدات.

وألغيت مباراة إنبي والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري سيدات بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في محيط ملعب المباراة.

وقال الشريعي لـ FilGoal.com: "تم تحويل الإداري المسؤول للتحقيق بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في مباراة سيدات إنبي ضد الأهلي".

وأوضح "الإداري أبلغنا بأنه وفر سيارة بالفعل لمباراة شباب إنبي 2005 ضد الأهلي التي أقيمت أمس الأربعاء على نفس الملعب، وظن أن هناك خطأ بإقامة مباراة أخرى على نفس الملعب اليوم الخميس بين إنبي والأهلي فلم يطلب سيارة للقاء السيدات".

وكشف حساب النادي الأهلي فوزه اعتباريا بنتيجة 2-0 على إنبي بعد عدم إقامة المباراة لعدم وجود سيارة إسعاف.

وقال شادي محمد المشرف العام على الكرة النسائية في الأهلي لـ FilGoal.com: "ما حدث مهزلة، فوجئنا بعدم تواجد سيارة الإسعاف في ملعب مباراة إنبي واكتشفنا وجودها في مكان آخر بالنادي وليس بجوار ملعب المباراة".

وأضاف "الأندية تنسحب من المباريات حتى تتفادى الخسارة بفارق أهداف كبير، وهو ما يؤثر علينا لأن الفوز بالدوري يُحسم بفارق الأهداف".

وأكمل "لن نقبل إلا بتغيير اللائحة وتطبيق عقوبات صارمة على المنسحبين. هناك مباريات تم إلغاءها بحجج واهية مثل غياب سيارة الإسعاف، هل نريد إقامة مسابقة نسائية قوية أم لا، الأهلي يصرف أموالا طائلة في هذا الملف".

وأتم "على اتحاد الكرة القيام بمسؤولياته، وسنلتزم بإرسال لاعبات الفريق اللواتي تم استدعائهن لمنتخب الصالات في مواعيد الأجندة الدولية فقط".

وكان الاتحاد السكندري قد انسحب أمام الأهلي بعد تأخره بنتيجة 8-0 في أول 36 دقيقة لحساب الجولة السادسة.

وتتصدر سيدات الأهلي الترتيب برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.