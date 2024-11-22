الكونفدرالية - طاقم تحكيم مالي لمباراة المصري ضد إنيمبا.. وتحديد الملعب

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 18:04

كتب : FilGoal

بوبو تراوري - الحكم المالي

أعلن المصري تعيين المالي بوبو تراوري حكما لمباراته ضد إنيمبا في الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد في السادسة مساء الموافق 27 نوفمبر.

وسيعاون تراوري طاقم مالي مكون من موديبو ساماكي وأمادو بيلي جيسي كحكمين مساعدين وسوري إبراهيما كيتا كحكم رابع.

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وسيخوض المصري اللقاء على استاد السويس الجديد في السويس وليس هيئة قناة السويس في الإسماعيلية كما كان محدد سلفا من كاف.

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كل من: الزمالك والمصري وإنيمبا وبلاك بولز الموزمبيقي.

وكان كاف قد اعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا.

ويمثل المصري والزمالك، الكرة المصرية في الكونفدرالية بالموسم المقبل، فيما يشارك الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال.

وأعلن كاف اعتماد الملاعب التالية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا:

استاد القاهرة

استاد الدفاع الجوي

استاد برج العرب

استاد السويس

استاد السلام

استاد هيئة قناة السويس.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما أحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بوبو تراروري المصري الكونفدرالية إنيمبا
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