الكونفدرالية - تحديد موعد وصول بعثة بلاك بولز لمواجهة الزمالك

تحدد موعد وصول بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في أولى مباريات دور المجموعات من الكونفدرالية.

وستصل بعثة الفريق الموزمبيقي فجر يوم الإثنين المقبل.

وسيواجه بلاك بولز مستضيفه الزمالك بطل الكونفدرالية يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يكون مسؤولو العلاقات العامة بالنادي في استقبال بعثة بطل موزمبيق في مطار القاهرة الدولي.

وستنطلق المباراة في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.

ويلتقي الزمالك غدا مع المصري في الجولة الثالثة من الدوري المصري على استاد السويس الجديد.