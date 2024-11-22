جوارديولا: ليس لدينا مشكلة في الهبوط.. واستعدنا ثلاثي الدفاع

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على تجديد تعاقده مع الفريق لعامين إضافيين.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنام: "قلت ذلك قبل 6 أشهر، ماذا سيحدث إذا هبطنا سأكون هنا، في العام المقبل سنصعد ونعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

العقد الذي كان سينتهي في صيف 2025، صار يمتد الآن إلى عام 2027، ما يعني أنه سيقضي ما يفوق 10 سنوات مع الفريق.

ويواجه مانشستر سيتي 115 تهمة تتعلق بانتهاك اللوائح المالية في الدوري الإنجليزي.

وأضاف: "إذا كان القرار هبوط مانشستر سيتي، سنذهب إلى الدرجة الأدنى لا مشكلة، مررنا بهذا من قبل، سوف نستدع بول ديكوف، ومايك سمربي، نجمي مانشستر سيتي التاريخيين ونبدأ من جديد".

بول ديكوف هو بطل مانشستر سيتي الذي قاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

في مايو 1999 كان مانشستر سيتي على وشك البقاء في الدرجة الثانية، بعد التأخر أمام جيلينجهام 2-0 في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

ونجح وقتها كيفن هورلوك في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90، قبل أن يسجل المهاجم بول ديكوف اسمه بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحقق بعدها مانشستر سيتي الفوز بركلات الترجيح ويعود للدوري الممتاز.

وعن خسارة مانشستر سيتي آخر 4 مباريات على التوالي، علق: "معظم الفرق قادرة على خسارة 4 مباريات في مسابقات مختلفة، لكن فريق واحد فقط فاز بـ4 ألقاب للدوري الإنجليزي على التوالي".

وتحدث جوارديولا عن عودة المصابين: "جون ستونز، ومانويل أكانجي، وناثان أكي عادوا للتدريب، لم يكن لدينا مدافعين أما الآن فلدينا ثلاثة، روبن دياش فقط سيعود قريبا، لا أعرف إن كانوا مستعدين للعب 90 دقيقة، ولكن رؤيتهم في التدريب أمر جيد حقا".

واختتم: "إصابة كوفاسيتش ستستغرق بعض الوقت بضعة أسابيع أو شهر واحد".

ويستضيف مانشستر سيتي فريق توتنام في تمام السابعة والنصف مساء السبت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف ليفربول المتصدر، قبل مواجهتها المقررة في الأول من ديسمبر على ملعب أنفيلد.