مجموعة الأهلي - مدرب شباب بلوزداد: تنتظرنا مهمة صعبة أمام أورلاندو بيراتس

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 14:11

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد

شدد عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد على صعوبة مواجهة فريقه ضد أورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا.

ويستعد شباب بلوزداد لمواجهة أورلاندو بيراتس ضمن الجولة الأولى من الدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عمراني عبر الإذاعة الوطنية الجزائرية: "أورلاندو بيراتس، فريق محترم وقوي ويلعب كرة حديثة، ويتصدر ترتيب الدوري الجنوب إفريقي حاليا".

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المباراة ستكون صعبة جدا علينا، لكن بعد فوزنا الأخير على مولودية الجزائر بالدوري، أتمنى أن تكون الثقة عادة للاعبين".

ويستضيف شباب بلوزداد منافسه أورلاندو بيراتس يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتضم المجموعة كل من: شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي والأهلي المصري واستاد أبيدجان الإيفواري.

ويستهل الأهلي حامل اللقب مشواره في المجموعة بلقاء الفريق الإيفواري.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر على أرضية استاد القاهرة في السادسة مساءً.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي شباب بلوزداد
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