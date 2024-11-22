سلوت: غياب ثنائي ليفربول عن مواجهة ريال مدريد.. وهذا رأيي في تجديد جوارديولا

علق أرني سلوت المدير الفني لليفربول، على تجديد بيب جوارديولا تعاقده مع فريق مانشستر سيتي.

عقد جوارديولا الذي كان سينتهي في صيف 2025، صار يمتد الآن إلى عام 2027، ما يعني أنه سيقضي ما يفوق 10 سنوات مع الفريق.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول وساوثهامبتون الأحد: "أخبار جيدة لمانشستر سيتي وللدوري الإنجليزي، لأن الجميع يريد أفضل المدربين واللاعبين هنا وجوارديولا بالتأكيد واحد منهم إن لم يكن الأفضل".

وأضاف مدرب ليفربول: "انظر إلى ما فعله جوارديولا خلال السنوات الماضية، فاز بالدوري 4 مرات، من العدل أن نقول أنه الأفضل، ومن المثير للاهتمام لنا كمدربين مواجهة أحد أفضل المدربين على الإطلاق".

وفاز بيب في 353 مباراة من أصل 490، بنسبة فوز 72%، وسجل معه سيتي 1200 هدف بمتوسط 2.45 هدفا في المباراة.

وفي عدد المباريات هو ثاني أكثر المدربين في تاريخ مانشستر سيتي بعد ليس ماكدوال، الذي قاد الفريق في 587 مباراة بين 1950 و1963.

وعن عودة المصابين ترنت ألكسندر أرنولد، ودييجو جوتا، وأليسون بيكر، قال سلوت: "علينا أن ننتظر ونرى، لأنه من الصعب الحكم حاليا".

وأضاف: "لا أتوقع أن يكون أليسون وجوتا لائقين لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال، ودعونا ننتظر موقف أرنولد، الجزء الأخير من التعافي هو الأصعب دائمًا، لذا دعونا ننتظر ونرى".

وأكمل حديثه عن أرنولد: "ترينت لم يتدرب بعد ولكنه في طريقه إلى ذلك، نتوقع عودته قريبًا".

وتحدث عن إصابة أليسون: "نحن حريصون عندما يتعلق الأمر بالعضلات، لقد عاد للتدريب مع مدرب حراس المرمى، ولكن لم يتدرب مع الفريق، ومن المتوقع أن يتدرب قريبا".

وزّف سلوت خبرا سعيدا لجماهير ليفربول: "فيرجيل فان دايك بخير وتدرب معنا اليوم، وهارفي إليوت عاد تدرب مع الفريق بعد غيابه لعدة أسابيع، وأيضا فيديريكو كييزا عاد إلى التدريب".

وعن فريق ساوثهامبتون منافس ليفربول، أوضح سلوت: "ساوثامبتون لم يكن محظوظًا لكن أسلوبه ممتاز، كان بإمكانه تحقيق نتيجة جيدة في كل مباراة، الجميع ينظر إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكن الأمر سيكون صعبًا أيضًا يوم الأحد".

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون يوم الأحد 24 نوفمبر وليفربول، قبل مواجهة ريال مدريد على ملعب أنفيلد بدوري الأبطال يوم الأربعاء 27 نوفمبر، ثم خوض قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد 1 ديسمبر حيث يستضيف مانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد 11 جولة، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف بفارق 5 نقاط.