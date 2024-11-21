كرة سلة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بلاعبة WNBA لبطولة إفريقيا
الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 17:32
كتب : FilGoal
أعلنت وكالة PSB الخاصة بلاعبين كرة السلة عن تدعيم سيدات الأهلي صفوفه بلاعبة من دوري WNBA.
وضم فريق الأهلي، الأمريكية ديايشا فير صاحبة الـ 23 عاما والتي تجيد اللعب في مركز صناعة الألعاب.
ولعبت ديايشا مع فريق لاس فيجاس الأمريكي بدوري WNBA الموسم الماضي.
وكانت فير سادس أفضل هدافة في تاريخ دوري الجامعات الأمريكي.
وخاضت فير تجربة عربية مع فريق العلا السعودي في البطولة العربية للأندية.
ونجحت فير في قيادة العلا لتحقيق وصافة الدوري السعودي لأول مرة في التاريخ.
وتستضيف السنغال نهائيات بطولة إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل.
وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائيات بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة في تنزانيا.
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