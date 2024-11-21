كرة سلة - مصدر من سبورتنج لـ في الجول: فريق السيدات يقترب من المشاركة بإفريقيا

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 17:01

كتب : هاني العوضي

هاجر عامر - سيدات سبورتنج كرة سلة

يقترب فريق سيدات سبورتنج لكرة السلة من المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

ويحق لسيدات سبورتنج المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة.

وكشف مصدر من نادي سبورتنج لـ FilGoal.com: "نقترب من إعلان مشاركة فريق سيدات السلة في بطولة إفريقيا للأندية كحامل لقب النسخة الماضية".

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وأوضح "ننتظر اعتماد مجلس الإدارة بالكامل وبدأنا بالفعل البحث عن محترفات لتدعيم صفوف الفريق".

وتوجت سيدات سبورتنج بلقب آخر نسختين من البطولة ولم يتوج أي فريق مصري باللقب من قبل.

وتستضيف السنغال نهائيات بطولة إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائيات بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة في تنزانيا.

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