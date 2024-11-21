كرة سلة - مصدر من سبورتنج لـ في الجول: فريق السيدات يقترب من المشاركة بإفريقيا
الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 17:01
كتب : هاني العوضي
يقترب فريق سيدات سبورتنج لكرة السلة من المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.
ويحق لسيدات سبورتنج المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة.
وكشف مصدر من نادي سبورتنج لـ FilGoal.com: "نقترب من إعلان مشاركة فريق سيدات السلة في بطولة إفريقيا للأندية كحامل لقب النسخة الماضية".
وأوضح "ننتظر اعتماد مجلس الإدارة بالكامل وبدأنا بالفعل البحث عن محترفات لتدعيم صفوف الفريق".
وتوجت سيدات سبورتنج بلقب آخر نسختين من البطولة ولم يتوج أي فريق مصري باللقب من قبل.
وتستضيف السنغال نهائيات بطولة إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل.
وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائيات بعد التتويج بتصفيات المنطقة الخامسة في تنزانيا.
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بلاعبة WNBA لبطولة إفريقيا "خطأ إداري".. الشريعي يكشف لـ في الجول سبب عدم وجود سيارة إسعاف أمام الأهلي شادي محمد لـ في الجول: فوجئنا بعدم وجود سيارة إسعاف ضد إنبي.. ما يحدث مهزلة ولن نقبله مدرب سيدات الأهلي: كرة القدم النسائية في العالم أجمع.. ولم أصدق ما رأيته من الجماهير مواعيد مباريات الخميس 21 نوفمبر 2024.. مواجهتان بدوري السيدات جوائز كاف - ترشيح مسار ولاعباته ومدربه لجوائز الأفضل في إفريقيا اسكواش - مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين والناشئات بعد غياب إثارة الـ +90 تنهي المغامرة.. سيدات الجيش الملكي تهزمن مسار في نصف نهائي إفريقيا