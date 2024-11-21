بسبب صاحب القميص 26.. غينيا تطالب بإلغاء تأهل تنزانيا لـ أمم إفريقيا 2025

تقدم المنتخب الغيني بشكوى ضد نظيره التنزاني لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب إشراك لاعب غير مقيد في قائمة المباراة.

والتقى المنتخبين في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 وخطفت تنزانيا بطاقة التأهل على حساب غينيا.

وأدعى منتخب غينيا مشاركة لاعب تنزاني يحمل القميص رقم 26 في الدقيقة 73 من عمر اللقاء دون إدراج اسمه في قائمة المباراة المعتمدة من كاف.

وأشار الاتحاد الغيني في بيانه أن اسم اللاعب صاحب القميص رقم 26 شارك دون أن يظهر اسمه على القميص ما يجعل التحقق من هويته مستحيلا.

وطالب الاتحاد الغيني بتطبيق اللوائح على تنزانيا واعتبارها خاسرة بنتيجة 3-0، وهو ما يعني تأهل غينيا لنهائيات أمم إفريقيا على حساب تنزانيا.

* صورة من قائمة المباراة الرسمية المعتمدة من كاف وتظهر غياب رقم 26 عن تشكيل وبدلاء منتخب تنزانيا.

وحقق منتخب تنزانيا الفوز على غينيا بهدف دون مقابل بهدف سجله سيمون مسوفا في الدقيقة 61.

ورفع منتخب تنزانيا رصيده إلى 10 نقاط ليحسم تواجده في أمم إفريقيا بعد التواجد بالمركز الثاني.

بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط ليتواجد في المركز الثالث.

وتأهل بذلك منتخب تنزانيا إلى أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

ويبحث منتخب تنزانيا عن انتصاره الأول في أمم إفريقيا إذ خاض 9 مباريات دون تحقيق أي فوز.

بينما يغيب منتخب غينيا عن أمم إفريقيا بعد التواجد بالنسخ الثلاثة الأخيرة.

وتواجد منتخب غينيا بشكل عام في أمم إفريقيا 14 مرة سابقة وكانت أفضل نتائجه وصافة نسخة 1976.