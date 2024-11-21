عمر سيد معوض يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 16:32

كتب : FilGoal

عمر سيد معوض - الأهلي

أعلن عمر سيد معوض إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

عمر سيد معوض

النادي : ريال بيتيس

يأتي ذلك قبل انتقاله لريال بيتيس الإسباني.

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام:

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الله يعطي أصعب الابتلاءات لأقوى جنوده، الحمد لله دائما وأبدا، تم تشخيص إصابتي بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، لكنني هذه المرة راض جدا بقضاء الله.

والحمد لله على هذا الاختبار السهل الذي مررت به من قبل، وسأتعامل معه بشكل أفضل وأسرع هذه المرة.

حان وقت العودة من جديدة والبناء والتركيز على حلمي، الأمر يتعلق بالوقت وسأعود للملعب إن شاء الله وأقاتل مجددا، خسرت كثيرا لكن هذه مجرد بداية ولن تنتهي إلا وأنا فائز.

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وكشفت الشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب انضمامه للفريق الأندلسي في يناير المقبل.

وظهر خلال الفيديو الدعائي ارتداء نجل سيد معوض الظهير الأيسر التاريخي للإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر قميص ريال بيتيس الإسباني.

وسبق أن تقدم بيتيس بعرض لضم اللاعب في سبتمبر 2023 لكن أصيب اللاعب بقطع في الرباط الصليبي في نفس اليوم.

وقضى عمر فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس 2023.

وشارك معوض في فترة إعداد الفريق الثاني لريال بيتيس (كبار) بالرغم أنه مواليد 2006.

كما سبق أن خاض فترة معايشة سابقة في البرتغال خلال الموسم قبل الماضي.

ووقع عمر عقدا احترافيا مع الأهلي في أكتوبر 2023 لمدة 4 سنوات.

ويشغل عمر صاحب الـ 18 عاما مركز الجناح الأيمن ويمكنه اللعب على الطرف الأيسر وكصانع ألعاب وكمهاجم وهمي أيضا.

وسيكون عمر سيد معوض ثالث لاعب مصري يلعب في الدوري الإسباني وبقميص بعد عمرو طارق لاعب بيتيس السابق وأحمد حسام ميدو لاعب سيلتا فيجو السابق.

عمر سيد معوض الأهلي ريال بيتيس
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