خدمة في الجول - بمشاركة الأهلي.. طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس إنتركونتينينتال

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 14:51

كتب : محمد سمير

الأهلي - العين

طرحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتينينتال الدفعة الثانية من تذاكر المواجهات المتبقية.

وتستضيف مدينة الدوحة بقطر المباريات المتبقية خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر.

وانطلقت مبيعات التذاكر لحاملي بطاقات فيزا الخميس الماضي بينما تم طرح الدفعة الثانية للجميع اليوم.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - فيفا يبلغ الأهلي بضم 26 لاعبا لقائمة كأس إنتركونتينينتال منافس الأهلي المحتمل - رئيس باتشوكا: الأحمر سيستفيد من جماهيره في كأس إنتركونتينينتال كأس إنتركونتينينتال - بمشاركة الأهلي.. الكشف عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية الكشف عن سعر تذاكر مباريات إنتركونتينينتال في الدوحة.. وموعد طرحها

لحجز التذاكر من هنا.

ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل.

وكان قد تم إعلان طرح تذاكر مواجهة الأهلي بأقل سعر 40 ريال بينما المباراة النهائية أقل سعر للتذكرة بـ 200 ريال.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال

بينما أسعار المباراة النهائية بين ريال مدريد والمتأهل كالآتي:

الفئة الثالثة: 200 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 200 ريال

الفئة الثانية: 600 ريال

الفئة الأولى: 1000 ريال.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

كأس إنتركونتينينتال الأهلي فيفا اللجنة المنظمة تذاكر
نرشح لكم
تقرير: ريال مدريد يزيد الشكوك حول كأس العالم للأندية خبر في الجول - مشاركة الخطيب ومرتجي في مراسم قرعة مونديال الأندية بأمريكا خبر في الجول - فيفا يبلغ الأهلي بضم 26 لاعبا لقائمة كأس إنتركونتينينتال منافس الأهلي المحتمل - رئيس باتشوكا: الأحمر سيستفيد من جماهيره في كأس إنتركونتينينتال كأس إنتركونتينينتال - بمشاركة الأهلي.. الكشف عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية الكشف عن سعر تذاكر مباريات إنتركونتينينتال في الدوحة.. وموعد طرحها بمشاركة الأهلي.. تحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية في أمريكا مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نخاطب فيفا لوضع شعار "بطل القارات الثلاث"
أخر الأخبار
كرة سلة - مصدر من سبورتنج لـ في الجول: فريق السيدات يقترب من المشاركة بإفريقيا 29 دقيقة | رياضة نسائية
بسبب صاحب القميص 26.. غينيا تطالب بإلغاء تأهل تنزانيا لـ أمم إفريقيا 2025 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته 45 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - سموحة لـ في الجول: قبول استقالة المدير الفني بعد الخسارة من التأمين 52 دقيقة | كرة سلة
عمر سيد معوض يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية 58 دقيقة | الدوري المصري
"خطأ إداري".. الشريعي يكشف لـ في الجول سبب عدم وجود سيارة إسعاف أمام الأهلي ساعة | رياضة نسائية
شادي محمد لـ في الجول: فوجئنا بعدم وجود سيارة إسعاف ضد إنبي.. ما يحدث مهزلة ولن نقبله ساعة | رياضة نسائية
كأس إنتركونتيننتال - تحديد زي الأهلي في كأس التحدي.. وأمام ريال مدريد حال التأهل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول