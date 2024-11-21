مدرب الخليج: شريف يعود بعد 10 أيام.. وموقفنا من عروض يناير

كشف جيورجوس دونيس المدير الفني لفريق الخليج السعودي عن موعد عودة محمد شريف بعد تعرضه للإصابة.

محمد شريف النادي : الخليج الخليج

وأشار دونيس إلى أن محمد شريف سيكون لائقا بصورة طبيعية عقب 10 أيام من الآن.

وقال جيورجوس دونيس المدير الفني لفريق الخليج السعودي عبر القناة الأولى عند سؤاله عن محمد شريف: "لا أحب التحدث بشكل شخصي عن لاعبي فريقي، لكنه لم يكن محظوظا بسبب تعرضه للإصابة عقب أول مباراة وأثق في عودته ومن المهم مشاركته عقب التوقف الدولي".

وكشف دونيس "محمد شريف خاض استعدادات خاصة خلال الأيام الماضية وأعتقد أنه أفضل الآن، وسيكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات بعد 10 أيام من الآن".

أما عن مقارنة فترته في الهلال بالوقت الحالي أجاب "من الصعب مقارنة فترتي في الهلال عام 2015 والفترة الحالية، لم تكن الظروف مثل الوقت الحالي لكن خطوة بخطوة نجحنا وقتها في التتويج ببطولات مهمة".

وعن إمكانية رحيل شريف في يناير كما أشارت بعض التقارير قال: "أحيانا يكون هناك العديد من الشائعات وهي تستهدف الجماهير وأنا لا ألتفت لذلك".

واختتم دونيس تصريحاته "شريف حاليا لاعب معنا ويرزكز مع الفريق والأمر يتعلق بالإدارة حال تلقي عروضا".

وقاد شريف هجوم الفريق في مباراتين خلال النسخة الجارية للدوري بإجمالي 139 دقيقة، دون تسجيل أي هدف.

ويحتل الخليج المركز السادس بـ 16 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادل، وخسر 4 مرات بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

شريف صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم مباراتين فقط مع نادي الخليج قبل أن يتعرض للإصابة.

وانضم محمد شريف لنادي الخليج بداية الموسم المنصرم قادما من النادي الأهلي.

ولعب محمد شريف 38 مباراة مع الخليج وسجل 6 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.