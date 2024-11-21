مدرب استاد أبيدجان: لا أشعر بالخوف من مواجهة الأهلي.. سنأتي للقاهرة للتعادل على الأقل

الخميس، 21 نوفمبر 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

ألكسندر لافييت

أعلن الفرنسي ألكسندر لافييت المدير الفني لفريق استاد أبيدجان الإيفواري موعد وصول فريقه إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري.

وقال لافييت في تصريحات لقناة الأهلي: "سنصل إلى القاهرة نهاية هذا الأسبوع لنبدأ التحضير جيدًا لمواجهة الأهلي".

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ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا رفقة استاد أبيدجان، وشباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وأضاف المدرب الفرنسي: "لدينا الهدف والطموح أن نتصدر المجموعة، ونعلم أن هذا تحدي صعب، وقعنا في مجموعة بها فرق كبيرة وسنواجه الأهلي حامل اللقب، هذا الأمر يجعلنا فخورين".

وحصل الأهلي على موافقة الأمن لحضور 30 ألف من جمهوره في مدرجات استاد القاهرة.

وعن مواجهة الأهلي، علق: "لم نشعر بالخوف بعد وقوعنا مع الأهلي في نفس المجموعة، نحن نلعب في دوري الأبطال وبالتالي نواجه الفرق الأقوى في القارة، فرصة جيدة لنا أن نواجه فرق كبرى مثل الأهلي، وسنأتي للقاهرة لنحصل على نقطة على الأقل".

وأكمل مدرب استاد أبيدجان: "فريق الأهلي متكامل ولديه مهارات فردية رائعة تستطيع صنع الفارق، ولديهم حارس مرمى قوي ومهاجم مثير للاهتمام".

وعن فرص فريقه في التأهل: "الأهلي وأورلاندو بايرتس هما المرشحين الأبرز للتأهل عن المجموعة، ولكننا سنبذل كل ما في وسعنا للتأهل".

واختتم: "فخر بالنسبة لي أن أكون المدرب الأصغر سنا في بطولة دوري الأبطال".

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