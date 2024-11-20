المثلوثي يصل القاهرة بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب تونس

وصل التونسي حمزة المثلوثي مدافع فريق الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء.

ووصل المثلوثي إلى القاهرة بعد التواجد مع منتخب بلاده في معسكر نسور قرطاج الأخير.

وكان حمزة المثلوثي ضمن قائمة المنتخب التونسي لخوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الخميس على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويلعب الزمالك أمام المصري مساء السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

فيما يتواجد المصري في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.