مرصد كرة القدم: قائمة الأندية الأكثر إنفاقا.. يونايتد في الصدارة والهلال السعودي عاشرًا

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت

تتصارع الأندية على ضم اللاعبين خلال فترات الانتقالات في ظل زيادة الاستثمارات التي يتم ضخها.

ورغم غياب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التتويج بالألقاب إلا أنه جاء في قائمة أعلى الأندية حول العالم في جلب صفقات بـ1.08 مليار جنيه أسترليني، خلال العقد الأخير في الفترة من 2015 حتى 2024.

وأنفق يونايتد أكثر من 200 مليون جنيه أسترليني بعد جلب ماتيس دي ليخت، وليني يورو، ومانويل أوجارتي، وجوشوا زيركزي خلال الصيف الماضي.

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وجاء في المركز الثاني فريق تشيلسي الإنجليزي، والذي أنفق ما يصل لـ 1.07 مليار يورو، فيما جاء الإنفاق الأكبر خلال فترة تود بيولي الذي استحوذ على البلوز خلفا للروسي رومان أبراموفيتش.

ونشر مرصد كرة القدم CIES المتواجد في سويسرا، قائمة أكثر 10 أندية حول العالم إنفاقا لجلب اللاعبين، والتي شهدت عدم تواجد ريال مدريد الإسباني المسيطر على قائمة المتوجين ببطولة دوري أبطال أوروبا بـ15 لقبا.

كما دخل في قائمة أكثر 10 أندية إنفاقا فريق الهلال السعودي والذي حل في المركز العاشر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

- مانشستر يونايتد 1.08 مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار يورو)

- تشيلسي 1.07 مليار جنيه أسترليني (1.2 مليار يورو)

- باريس سان جيرمان 825 مليون جنيه أسترليني (991 مليون يورو)

- أرسنال 661 مليون جنيه أسترليني (795 مليون يورو)

- توتنام 591 مليون جنيه أسترليني (711 مليون يورو)

- مانشستر سيتي 585 مليون جنيه أسترليني (703 مليون يورو)

- ميلان 527 مليون يورو (633 مليون جنيه أسترليني)

- نيوكاسل 521 مليون جنيه أسترليني (626 مليون يورو)

- برشلونة 500 مليون جنيه أسترليني (601 مليون يورو)

- الهلال السعودي 462 مليون جنيه أسترليني (556 مليون يورو)

وجاء نادي بايرن ميونيخ في المركز الـ14، رغم ضم هاري كين مقابل 100 مليون يورو، فيما جاء ليفربول في المركز الـ17 رغم إنفاق 85 مليون يورو لضم داروين نونيز.

وقام ليفربول بإنفاق 304 مليون جنيه أسترليني بما يعادل 366 مليون يورو.

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