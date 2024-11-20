برونو جيماريش: أعلم أن جوارديولا يحب كرة القدم التي أقدمها

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 15:46

كتب : FilGoal

برونو جيماريش - بيب جوارديولا

كشف برونو جيماريش قائد نيوكاسل الإنجليزي وجود اهتمام من مانشستر سيتي به.

ويعاني مانشستر سيتي من أزمة في خط وسط عقب نهاية موسم رودري بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال جيماريش في تصريحات لشبكة "جلوبو" البرازيلية: "أنا قائد نيوكاسل، وإذا سألتني منذ 3 أعوام سابقة، كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي، ألعب وأصبح قدون وقائدا، الأمر رائع، لذلك أحب نيوكاسل حقا".

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وأضاف "بالطبع اهتمام مانشستر سيتي يعني أننا أؤدي في مستوى عالي، لكن لم يتعد الأمر الاهتمام، أعلم أن بيب جوارديولا يحب كرة القدم التي أقدمها، من الطبيعي للمدربين الكبار أن يُعجبوا بأسلوبك، تحدثنا مرة وحيدة، أشادت بعمله وأشادي بي، هذا ما في الأمر".

لاعب الوسط البالغ 27 عاما يلعب لنيوكاسل منذ 2022 عقب انضمامه قادما من ليون الفرنسي.

وأصبح برونو من أبرز لاعب الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين.

وخاض برونو 121 مباراة بقميص نيوكاسل وسجل 17 هدفا وصنع 17 في جميع المسابقات.

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