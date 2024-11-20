قائد بنين: مواجهة ليبيا كانت أشبه بساحة حرب

وصف ستيف مونيه مهاجم منتخب بنين مواجهة ليبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا بـ "ساحة حرب".

وتعادل منتخب ليبيا على ملعبه مع بنين بدون أهداف في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وكانت ليبيا بحاجة إلى الفوز على بنين مع تعادل نيجيريا على الأقل مع رواندا من أجل التأهل إلى البطولة.

وقال ستيف مونيه قائد منتخب بنين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "الأمر لم يكن سهلا، كانت أشبه بساحة حرب، المنتخب الليبي والدولة والجماهير لم يحترمونا منذ بداية المباراة".

وأضاف "أطلقوا صافرات الاستهجان أثناء عزف نشيدنا الوطني وتعاملوا مع الأمر بشكل شخصي".

وأردف "أردنا إنهاء المباراة ومعنا بطاقة التأهل وحققنا ذلك، نحن في طريقنا لأمم إفريقيا 2025".

وأتم "لا يسعنا إلا أن نكون فخورين بما حققناه بهذه المجموعة الشابة، جعلنا شعبنا فخورا، وآمل أن يواصلوا دعمنا".

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وأشارت التقارير إلى تعرض جرينوت روهر ضربة من شرطي ليبي عقب نهاية اللقاء.

وعلى الرغم من فوز رواندا إلا أن بنين هي من تأهلت برفقة نيجيريا إلى أمم إفريقيا.

وفشلت ليبيا في التأهل للبطولة للمرة السابعة على التوالي إذ كانت مشاركتها الأخيرة في نسخة 2012.

وتأهلت بنين للمرة الأولى منذ نسخة 2019 والتي أقيمت بمصر.

وكانت بنين قد وصلت إلى ربع النهائي في مشاركتها الأخيرة.