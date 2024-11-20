تصفيات كأس العالم - مدرب قطر: الهدف المبكر سبب الخسارة الثقيلة أمام الإمارات

يشعر الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني للمنتخب القطري بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام مضيفه الإماراتي بخمسة أهداف.

وفازت الإمارت على قطر 5-0 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد آل نهيان ضمن سادس جولات المجموعة الأولى للمرحلة الثالثة والحاسمة لتصفيات كأس العالم 2026.

وقال مدرب المنتخب القطري في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "كنا نخطط لدخول المواجهة بطريقة لعب خاصة لكن الهدف المبكر غير من خططنا وأربك كل الحسابات ما ساعد المنتخب الإماراتي في التفوق علينا".

وأوضح "المجهود الكبير الذي بذله المنتخب في المباراة السابقة أمام أوزبكستان لم يؤثر على أداء اللاعبين. المنتخب القطري سعى إلى تصحيح المسار والعودة بالنتيجة لكننا لم نفلح في ذلك".

وحول حظوظ المنتخب القطري في التأهل المباشر للمونديال في الجولات المتبقية قال لوبيز: "المنتخبان الإيراني والأوزبكي يملكان أفضلية كبيرة بالنسبة لحظوظ التأهل المباشر بينما باقي المنتخبات في المجموعة الأولى لازالت آمالها قائمة للتأهل المباشر أو عن طريق الملحق".

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة لأوزبكستان، و10 للإمارات و7 لقطر، و3 لقرغيزستان، ونقطتين لمنتخب كوريا الشمالية.

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