قبل مواجهة المصري.. جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة لمدة 24 ساعة

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 21:58

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الأربعاء.

وذلك خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المرتقبة .

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

واستهل الزمالك الدوري بالفوز على البنك الأهلي وسموحة.

وخلال فترة التوقف الدولي لعب الزمالك مباراة ودية ضد النصر الليبي في مهرجان اعتزال النجم الليبي السابق خالد حسين، وخسر الأبيض المواجهة بهدفين لهدف.

الزمالك الدوري المصري جوميز
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