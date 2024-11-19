غياب بطل سابق واكتساح مغربي.. قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس الأمم

أسدل الستار على التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم المغرب 2025.

وشهد اليوم الأخير تأهل الثلاثة منتخبات الأخيرة تنزانيا، وبوتسوانا، وموزمبيق ليكتمل عدد الـ24 منتخبا في أمم إفريقيا.

كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت نسختها الأولى عام 1957 بمشاركة 3 فرق فقط، وصل عدد المشاركين بها عام 1968 إلى 8 فرق بنظام المجموعتين ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، وهو النظام الذي ظل مستمرا حتى بطولة 1992 التي شهدت زيادة العدد إلى 12 فريقا مقسمين إلى 4 مجموعات.

وبدءًا من بطولة 1996 زاد عدد المنتخبات المشاركة إلى 16 فريقا مقسمين على 4 مجموعات ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور خروج المغلوب من الدور ربع النهائي.

وشهدت بطولة مصر 2019 الزيادة الأكبر ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس الأمم لـ24 فريقا مقسمين على 6 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ16 بداية أدوار خروج المغلوب.

ولم تشهد التصفيات المؤهلة لكأس الأمم المغرب 2025 تأهل أي فريق جديد للبطولة، فيما شهدت فشل غانا في التأهل للمرة الأولى من 20 عاما.

وتذيل بلاك ستارز المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و3 هزائم، حيث فشل الفريق المتوج بـ4 ألقاب في تحقيق أي فوز بالمجموعة التي تأهل منها أنجولا والسودان، فيما ودعت غانا إلى جانب النيجر.

ولم ينجح منتخب موريتانيا في التأهل لكأس الأمم بعد 3 بطولات متتالية تأهل خلالهم المرابطون، وذلك بعد نجاح منتخب بوتسوانا في خطف التعادل على ملعب الدفاع الجوي أمام مصر.

كما غاب منتخب غينيا عن أمم إفريقيا بعد التواجد بالنسخ الثلاثة الأخيرة، وذلك لحساب تنزانيا التي تأهلت إلى أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

المنتخب المغربي هو أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في التصفيات بـ26 هدفا يليه الجزائر بـ16 هدفا، فيما يحتل منتخبا مالي والسنغال الأقوى دفاعا حيث تلقا كل فريق هدفا وحيدًا.

كما يعد أسود أطلس المنتخب الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة 18 نقطة بالفوز في 6 مباريات، رغم ضمان التأهل نظرًا لاستضافة البطولة.

وجاء المنتخب المصري في المركز الرابع كأقوى هجوم بـ12 هدفا بعد المغرب والجزائر وجنوب إفريقيا، وثاني أقوى خط دفاع بالتساوي مع المغرب، والجزائر، والكاميرون، وأنجولا.

وتأتي المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الإفريقية على النحو التالي

المجموعة 1: تونس – جُزر القُمر

المجموعة 2: المغرب – الجابون

المجموعة 3: مصر - بوتسوانا

المجموعة 4: نيجيريا - بنين

المجموعة 5: الجزائر – غينيا الاستوائية

المجموعة 6: أنجولا - السودان

المجموعة 7: زامبيا – كوت ديفوار

المجموعة 8: الكونغو الديمقراطية - تنزانيا

المجموعة 9: مالي - موزمبيق

المجموعة 10: الكاميرون – زيمبابوي

المجموعة 11: جنوب إفريقيا – أوغندا

المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو

ويتصدر منتخب مصر المنتخبات المتوجة بكأس الأمم بـ7 ألقاب، ثم منتخب الكاميرون المتوج بـ5 ألقاب.

المنتخب الغاني توج بـ4 ألقاب، ونيجيريا 3 ألقاب، وكوت ديفوار حامل اللقب الذي نجح في معادلة الجزائر والكونغو الديمقراطية بلقبين لكل منتخب.

ومنتخبات زامبيا وجنوب إفريقيا، والسنغال، والكونغو، والمغرب، والسودان، وتونس، وإثيوبيا، بواقع لقب لكل منتخب.