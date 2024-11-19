غياب بطل سابق واكتساح مغربي.. قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس الأمم

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

المغرب

أسدل الستار على التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم المغرب 2025.

وشهد اليوم الأخير تأهل الثلاثة منتخبات الأخيرة تنزانيا، وبوتسوانا، وموزمبيق ليكتمل عدد الـ24 منتخبا في أمم إفريقيا.

كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت نسختها الأولى عام 1957 بمشاركة 3 فرق فقط، وصل عدد المشاركين بها عام 1968 إلى 8 فرق بنظام المجموعتين ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، وهو النظام الذي ظل مستمرا حتى بطولة 1992 التي شهدت زيادة العدد إلى 12 فريقا مقسمين إلى 4 مجموعات.

أخبار متعلقة:
مؤتمر حسام حسن: غياب الجماهير بفعل فاعل.. والتقليل من منافسي المنتخب عكس الأندية لاعب موريتانيا: تم إقصائنا بسبب نقطة.. حاولنا التأهل ولكن بوتسوانا تعادلت أمام مصر مدرب بوتسوانا: منتخب مصر أحد أقوى الفرق في إفريقيا.. وحققنا هدفنا الأكبر

وبدءًا من بطولة 1996 زاد عدد المنتخبات المشاركة إلى 16 فريقا مقسمين على 4 مجموعات ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور خروج المغلوب من الدور ربع النهائي.

وشهدت بطولة مصر 2019 الزيادة الأكبر ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس الأمم لـ24 فريقا مقسمين على 6 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ16 بداية أدوار خروج المغلوب.

ولم تشهد التصفيات المؤهلة لكأس الأمم المغرب 2025 تأهل أي فريق جديد للبطولة، فيما شهدت فشل غانا في التأهل للمرة الأولى من 20 عاما.

وتذيل بلاك ستارز المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و3 هزائم، حيث فشل الفريق المتوج بـ4 ألقاب في تحقيق أي فوز بالمجموعة التي تأهل منها أنجولا والسودان، فيما ودعت غانا إلى جانب النيجر.

ولم ينجح منتخب موريتانيا في التأهل لكأس الأمم بعد 3 بطولات متتالية تأهل خلالهم المرابطون، وذلك بعد نجاح منتخب بوتسوانا في خطف التعادل على ملعب الدفاع الجوي أمام مصر.

كما غاب منتخب غينيا عن أمم إفريقيا بعد التواجد بالنسخ الثلاثة الأخيرة، وذلك لحساب تنزانيا التي تأهلت إلى أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

المنتخب المغربي هو أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في التصفيات بـ26 هدفا يليه الجزائر بـ16 هدفا، فيما يحتل منتخبا مالي والسنغال الأقوى دفاعا حيث تلقا كل فريق هدفا وحيدًا.

كما يعد أسود أطلس المنتخب الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة 18 نقطة بالفوز في 6 مباريات، رغم ضمان التأهل نظرًا لاستضافة البطولة.

وجاء المنتخب المصري في المركز الرابع كأقوى هجوم بـ12 هدفا بعد المغرب والجزائر وجنوب إفريقيا، وثاني أقوى خط دفاع بالتساوي مع المغرب، والجزائر، والكاميرون، وأنجولا.

وتأتي المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الإفريقية على النحو التالي

المجموعة 1: تونس – جُزر القُمر

المجموعة 2: المغرب – الجابون

المجموعة 3: مصر - بوتسوانا

المجموعة 4: نيجيريا - بنين

المجموعة 5: الجزائر – غينيا الاستوائية

المجموعة 6: أنجولا - السودان

المجموعة 7: زامبيا – كوت ديفوار

المجموعة 8: الكونغو الديمقراطية - تنزانيا

المجموعة 9: مالي - موزمبيق

المجموعة 10: الكاميرون – زيمبابوي

المجموعة 11: جنوب إفريقيا – أوغندا

المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو

ويتصدر منتخب مصر المنتخبات المتوجة بكأس الأمم بـ7 ألقاب، ثم منتخب الكاميرون المتوج بـ5 ألقاب.

المنتخب الغاني توج بـ4 ألقاب، ونيجيريا 3 ألقاب، وكوت ديفوار حامل اللقب الذي نجح في معادلة الجزائر والكونغو الديمقراطية بلقبين لكل منتخب.

ومنتخبات زامبيا وجنوب إفريقيا، والسنغال، والكونغو، والمغرب، والسودان، وتونس، وإثيوبيا، بواقع لقب لكل منتخب.

منتخب مصر منتخب المغرب كأس الأمم أمم إفريقيا المغرب 2025
نرشح لكم
اتحاد شمال إفريقيا يعلن تعديل موعد مباراة مصر ضد ليبيا تحت 17 عاما لاعب موريتانيا: تم إقصائنا بسبب نقطة.. حاولنا التأهل ولكن بوتسوانا تعادلت أمام مصر مدرب بوتسوانا: منتخب مصر أحد أقوى الفرق في إفريقيا.. وحققنا هدفنا الأكبر تصفيات أمم إفريقيا - نتيجة غير مفيدة لموريتانيا.. بوتسوانا تخطف التعادل من مصر تصفيات أمم إفريقيا - مسوفا يقود تنزانيا للتأهل على حساب غينيا.. ومقعدان متبقيان انتهت تصفيات إفريقيا - مصر (1)-(1) بوتسوانا.. التعادل يؤهل الضيوف تشكيل بوتسوانا - ثلاثي محترف في مواجهة مصر مدرب تونس يقارن بين موقف نسور قرطاج والمغرب والجزائر في ملف مزدوجي الجنسية
أخر الأخبار
دوري المحترفين - علاء منير مديرا فنيا لمنتخب السويس خلفا لعبد المقصود 6 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - انتصار الزمالك والأهلي ضد سبورتنج وهيليوبوليس في الدوري 6 دقيقة | كرة يد
ريكورد: جيسوس رفض ترك الهلال من أجل فلامنجو 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد.. واللقب القادم مع الأهلي سيكون الأهم لي 22 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة المصري.. جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة لمدة 24 ساعة 41 دقيقة | الدوري المصري
تاتا مارتينو يعلن رحيله عن تدريب إنتر ميامي لأسباب شخصية 49 دقيقة | أمريكا
إثارة الـ +90 تنهي المغامرة.. سيدات الجيش الملكي تهزمن مسار في نصف نهائي إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
تصفيات كأس العالم - الإمارات تفوز على قطر بخماسية.. والعراق تحقق انتصار ثمين على عمان ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول 4 ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول