اتحاد شمال إفريقيا يعلن تعديل موعد مباراة مصر ضد ليبيا تحت 17 عاما

أعلن اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم تعديل مواعيد الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما والمقامة بالمغرب.

وتقام الجولة الأخيرة يوم السبت الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري.

ويتأهل أول وثاني بطولة شمال إفريقيا إلى منافسات أمم إفريقيا المقرر لها في 2025 بمشاركة 12 منتخبا.

وكشف اتحاد شمال إفريقيا عن تقديم المباراتين لمدة ساعة لأسباب تنظيمية.

وتقرر إقامة المباراتين إلى الساعة السادسة بتوقيت مصر بدلا من السابعة مساء.

وتقام الجولة الختامية كالآتي:

مصر × ليبيا - ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء

الجزائر × المغرب - ملعب البشير بالمحمدية

وتقام بطولة شمال إفريقيا بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا.

ويقود منتخب مصر تحت 17 عاما أحمد الكأس المدير الفني.

وحقق منتخب مصر 3 نقاط بعد جولتين من فوز أمام الجزائر وخسارة ضد المغرب.

بينما يتصدر منتخب تونس الترتيب بـ 7 نقاط من 3 مباريات بينما المغرب في المركز الثاني بـ 4 نقاط من مباراتين.

ويلعب منتخب مصر أمام تونس مساء غدا الأربعاء في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة.

ويتأهل أول وثاني الترتيب إلى منافسات أمم إفريقيا.

وتضم أمم إفريقيا 2025، عدد 12 منتخبا ويصعد المتأهلون إلى المربع الذهبي لمنافسات كأس العالم 2025 والمقرر إقامتها في قطر.