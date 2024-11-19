لاعب موريتانيا: تم إقصائنا بسبب نقطة.. حاولنا التأهل ولكن بوتسوانا تعادلت أمام مصر

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 19:34

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا

عبر بكاري كمارا لاعب منتخب موريتانيا عن خيبة أمله بعد فقدان المرابطون فرصتهم في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب 2025.

ورغم نجاح منتخب موريتانيا في الفوز على حساب كاب فيردي بهدف نظيف، إلا أن منتخب بوتسوانا نجح في اقتناص المركز الثاني بالمجموعة بعد التعادل أمام مصر بهدف لكل فريق على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وقال بكاري كمارا في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "قدمنا كل شيء أمام كاب فيردي لكل نفوز ونحيي آمالنا في التأهل لكأس الأمم ولكن بوتسوانا تعادلت أمام مصر".

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منتخب موريتانيا رفع رصيده إلى 7 نقاط، ولكن لم تكن كافية للتأهل، بعدما رفع منتخب بوتسوانا رصيده عند 8 نقاط في المركز الثاني، ومصر في الصدارة بـ14 نقطة.

وأضاف: "لم ينقصنا شيئا في التصفيات، ولكن فقدنا بعض النقاط، خسرنا أمام مصر على ملعبنا وكذلك النتيجة لم تكن جيدة بالتعادل أمام بوتسوانا في الجولة قبل الأخيرة، وفي النهاية تم إقصائنا بسبب نقطة".

وتأهل منتخب موريتانيا لأول مرة في التاريخ إلى كأس الأمم في نسخة 2019 في مصر، ليستمر ظهورها في 3 بطولات متتالية، قبل أن تغيب عن البطولة الحالية.

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