مدرب بوتسوانا: منتخب مصر أحد أقوى الفرق في إفريقيا.. وحققنا هدفنا الأكبر

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

هدف بوتسوانا في مرمى منتخب مصر - مصطفى شوبير

يرى مورينا راموريبولي مدرب منتخب بوتسوانا أن فريقه استحق التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وخطف منتخب بوتسوانا التعادل أمام مصر ليصعد رفقة الفراعنة لأمم إفريقيا 2025.

وقال مورينا راموريبولي مدرب منتخب بوتسوانا عبر بي إن سبورتس: "نستحق التأهل إلى كاس إفريقيا. الأمر لم يكن سهلال بالتعادل أمام منتخب مصر أحد أقوى الفريق في القارة ولكننا نجحنا بفضل روحنا القتالية واحترامنا للمنافس في تحقيق ذلك".

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وأضاف "كان علينا اللجوء إلى اللعب بطريقة دفاعية نوعا ما لتأمين النقطة التي ستمنحنا بطاقة التأهل إلى كأس إفريقيا. قمنا بعمل كبير وحققنا هدفنا الأكبر بالتأهل".

وأتم "لم يتوقع أحد أننا سنحصل على نقطة التعادل من هذا الملعب، لكن عقلية اللاعبين محترفة وظهروا بشكل جيد للغاية . الأمر لم يكن سهلا لكننا تصرفنا بشكل رائع".

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ولا تفيد تلك النتيجة منتخب موريتانيا الذي تغلب على كاب فيردي وتأهلت بوتسوانا بالبطاقة الثانية.

ورفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى 8 نقاط بينما موريتانيا في المركز الثالث بـ 7 نقاط.

وكان انتصار الفراعنة كافيا لتأهل موريتانيا بدلا من بوتسوانا لكن منتخب مصر اكتفى بجمع 14 نقطة من الست جولات.

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