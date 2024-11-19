ذا تايمز: كلوب اختار أنتوني بديلاً لصلاح.. وإدارة ليفربول تجاهلت رغبته

كشفت صحيفة ذا تايمز الإنجليزية عن تحديد يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول بديل محمد صلاح، قبل عامين.

واستمرت المفاوضات بين محمد صلاح وليفربول حتى نجح الريدز في الاحتفاظ بالنجم المصري بين صفوفه لمدة موسمين آخرين.

ذا تايمز أوضحت أن رغبة كلوب وقتها كان التعاقد مع البرازيلي أنتوني لاعب أياكس كخيار بديل لصلاح.

وأشارت إلى أن رغبة كلوب قوبلت بتجاهل من مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي الرياضية مالكة نادي ليفربول.

وجدد صلاح تعاقده مع ليفربول بعد الاتفاق على كافة الشروط ورفع المقابل المادي الذي يتقاضاه أسبوعيا إلى 350 ألف جنيه أسترليني.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي آنذاك.

وانتقل أنتوني لاحقا إلى مانشستر يونايتد مقابل 86 مليون جنيه أسترليني، كثاني أغلى لاعب في تاريخ الفريق بعد بول بوجبا.

ومنذ انضمام أنتوني إلى مانشستر يونايتد نجح في تسجيل 17 هدفًا فقط في 87 مباراة، فيما بات بديلاً في صفوف الفريق.

وشارك جناح مانشستر يونايتد في خمس مباريات فقط هذا الموسم، وبدأ أساسيا مرة واحدة، خلال فوز النادي 7-0 على بارنسلي في سبتمبر.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، إلى جانب فيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر أرنولد.

ويستعد ليفربول بعد فترة التوقف الدولي لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.